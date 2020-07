Amical : Un cadre du Bayern Munich forfait pour le match contre l’OM

Joueur important du Bayern Munich, le champion du monde français Benjamin Pavard s’est blessé à la cheville à l’entraînement. Il sera forfait pour le match contre l’OM qui aura lieu ce vendredi !

Élément important dans la conquête du titre de champion d’Allemagne conquis par les Bavarois cette année, Benjamin Pavard va rater le match amical prévu contre l’OM ce vendredi. Blessé à la cheville gauche lors de l’entrainement ce dimanche, le Français a dû écourter la séance et a quitté le terrain sur une voiturette. Cette blessure le rend également très incertain pour la reprise de la Champions League qui aura lieu le samedi 8 aout face à Chelsea.

Le coach du Bayern Hans-Dieter « Hansi » Flick a confirmé en conférence presse la blessure du défenseur français. Le club attend des résultats d’analyse pour en savoir plus sur la gravité de cette dernière.

« Benjamin Pavard s’est blessé à l’entraînement, ce dimanche. Nous devons attendre les résultats des tests pour savoir combien de temps son absence va durer »

Hans-Dieter Flick (Entraineur du FC Bayern) – Source : Conférence de presse (26/07/2020)

.

💬 Hansi #Flick: « @BenPavard28 suffered an injury in training this morning. We will have to wait until he is properly examined until we know whether he’ll be sidelined and, if so, for how long. »#AudiFCBTour pic.twitter.com/lXOyQBLuTY

— FC Bayern English (@FCBayernEN) July 26, 2020