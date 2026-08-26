Angel Gomes, le temps de la seconde chance…

Il y a des retours qui ressemblent à des arrivées. Après six mois de prêt en Angleterre, Angel Gomes a retrouvé Marseille avec une légèreté nouvelle, perceptible durant la préparation et confirmée dès la première journée de Championnat. Face à Strasbourg (4-0), l’Anglais a formé avec Himad Abdelli un milieu aussi juste techniquement qu’intense dans la récupération. Passeur décisif sur l’ouverture du score, Gomes a participé à cette domination marseillaise qui ne s’est pas seulement exprimée dans le résultat, mais aussi dans la maîtrise. Bruno Genesio a apprécié la prestation des deux hommes sans vouloir les isoler de la réussite collective : « Ils ont fait tous les deux un très bon match, mais à l’image de l’équipe. Je n’aime pas trop parler des individualités après les matchs, ni dans un sens ni dans l’autre. Angel est quand même décisif sur le premier but, puisque c’est lui qui fait la passe. Chez Himad, ce qui m’a beaucoup plu, c’est son agressivité. On connaît ses qualités techniques, mais ce soir, il a aussi montré qu’il était capable de récupérer des ballons et de donner le tempo dans l’agressivité. Je pense qu’au milieu de terrain, c’est très important. » L’entraîneur de l’OM a surtout insisté sur la victoire du groupe, mais ses mots confirment que Gomes a marqué des points.

Son avenir marseillais reste pourtant suspendu aux derniers mouvements du mercato. Le possible départ de Quinten Timber à Crystal Palace pourrait lui ouvrir un espace inattendu dans le rôle de meneur de jeu. Angel Gomes possède la vision, la qualité de passe et la mobilité nécessaires pour évoluer entre les lignes, là où l’OM aura besoin d’un joueur capable de donner du sens à ses possessions. Son salaire, estimé à 400 000 euros mensuels par L’Équipe, reste considérable et peut forcément peser sur les décisions du club. Mais cette rémunération peut aussi devenir une raison supplémentaire de chercher à le relancer plutôt que de conserver à la marge un joueur aussi coûteux. À 25 ans, l’Anglais n’est plus une promesse, mais il n’est pas encore un pari perdu.

La première journée a offert une ouverture, pas encore une réponse. Gomes devra inscrire cette prestation dans la durée, s’imposer lorsque les espaces se réduiront et peser quand le rapport de force sera moins favorable à l’OM. Ses premiers mois à Marseille, la saison dernière, avaient été décevants : trop peu d’influence, trop peu de continuité et l’impression d’un joueur qui cherchait encore sa place. Sa préparation estivale et son match face à Strasbourg racontent une autre histoire, celle d’un talent revenu avec quelque chose à prouver. À condition, bien sûr, qu’il soit encore Marseillais après la fermeture du mercato. Pour Angel Gomes, la seconde chance existe désormais. Il lui reste à la faire durer.