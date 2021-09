Angers – OM (0-0) : Coup d’arrêt pour les marseillais

L’Olympique de Marseille concède un match nul face à Angers (0-0) à l’occasion de la septième journée de Ligue 1. C’est la première fois de la saison que les hommes de Jorge Sampaoli n’ont pas marqué de but toutes compétitions confondues

Angers 0 0 OM

Le Onze de Départ :

Lopez

Caleeta Car, Balerdi, Amavi

Lirola, Kamara, Rongier

Henrique, Gerson, Harit

Dieng

Le Match

Sampaoli a décidé de faire plusieurs changements dans son onze de départ. Jordan Amavi et Duje Caleta Car ont ainsi connu leur première titularisation de la saison. Under, Saliba, Gueye et Guendouzi sont sur le banc et leur absence se fait rapidement sentir. Le jeu marseillais est nettement moins bien huilé. Les premières relances de derrière sont moins bien assurées. Lors d’une première période extrêmement calme des deux côtés, les marseillais n’ont ainsi pas du tout eu le même rendement offensif. Luis Henrique a tout de même raté une opportunité énorme de donner l’avantage à son équipe. Parfaitement lancé dans la profondeur par Dieng le brésilien se présente seul devant le gardien et manque complètement son face à face (14′). Ce sera la seule et unique occasion de l’OM avant la pause.