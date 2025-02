Angers – OM ( 0-2) : Marseille impérial !

L’Olympique de Marseille s’impose face à Angers (0-2) ce dimanche soir à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1 grâce à des buts d’Adrien Rabiot et Neal Maupay

Le onze de départ de l’OM

Rulli – Murillo, Balerdi, Cornelius – Henrique, Bennacer, Hojbjerg, Merlin – Greenwood, Rabiot – Gouiri

Le Match :

L’OM largement supérieur à Raymond-Kopa

L’Olympique de Marseille s’est imposé sans trembler sur la pelouse d’Angers (0-2) lors de cette 21e journée de Ligue 1. Dominateurs tout au long de la rencontre, les hommes de Roberto De Zerbi ont mis du temps avant de faire plier une défense angevine regroupée mais ont finalement trouvé la faille grâce à Adrien Rabiot (69e) et Neal Maupay (74e).

Un OM maître du jeu

Dès les premières minutes, les Phocéens ont imposé leur rythme et leur supériorité technique, accaparant le ballon avec une possession flirtant avec les 80%. Si Marseille s’est montré dangereux par intermittence, notamment par Quentin Merlin (25e) et Amine Gouiri (37e), les occasions nettes ont tardé à se multiplier. De leur côté, les Angevins, bien en place défensivement, se sont montrés inoffensifs, n’adressant aucun tir cadré du match.

Rabiot et Maupay délivrent l’OM

La domination marseillaise a finalement été récompensée en seconde période. Sur un corner d’Amine Gouiri, Adrien Rabiot a ouvert le score d’une tête bien placée (69e). Cinq minutes plus tard, Neal Maupay a doublé la mise après un bon travail de Pierre-Emile Højbjerg et une combinaison efficace avec Gouiri (74e).

Marseille aurait pu alourdir le score en fin de match, mais Højbjerg a manqué une occasion en or sur un centre de Bilal Nadir (90e). Qu’importe, l’OM s’impose logiquement et conforte sa position dans la course à l’Europe.

Un SCO impuissant, un OM en maîtrise

Le contraste entre les deux équipes fut saisissant : 17 tirs à 3 en faveur de Marseille, 10 frappes cadrées à 0 et une possession écrasante (78.8%). Angers, qui restait sur une belle dynamique à domicile, n’a jamais su inquiéter Geronimo Rulli et a manqué cruellement d’idées dans le jeu.

En conclusion

L’OM poursuit sa remontée et enchaîne une nouvelle victoire qui confirme sa montée en puissance. Angers, de son côté, devra vite se remobiliser pour éviter de sombrer après cette prestation insipide.