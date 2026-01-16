Angers – OM : Angers–OM : Alexandre Dujeux prévient avant la réception de Marseille !

À deux jours de la réception de l’Olympique de Marseille, Alexandre Dujeux a livré une analyse précise et mesurée du défi qui attend Angers au stade Raymond-Kopa. Le technicien angevin a insisté sur la qualité tactique de l’OM** et sur l’impact du travail de Roberto De Zerbi, à la veille d’un rendez-vous important de Ligue 1.

Alexandre Dujeux met en avant la richesse tactique de l’OM

Présent en conférence de presse ce jeudi, Alexandre Dujeux s’est projeté sur la rencontre Angers–Marseille, programmée samedi soir dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1. Le coach angevin a d’abord souligné l’attractivité de l’affiche et le niveau de l’adversaire attendu à Raymond-Kopa.

« C’est un beau match qui se présente à domicile avec une belle équipe qui aura son effectif quasiment au complet. Avec beaucoup de possibilités pour Roberto De Zerbi de faire ce qu’il veut au niveau tactique », a déclaré l’entraîneur du SCO. Une manière d’insister sur la profondeur d’effectif et la variété de solutions dont dispose l’OM cette saison.

Le souvenir du match aller, disputé au Vélodrome le 29 octobre dernier et conclu sur un score de parité (2-2), reste également présent dans l’esprit du staff angevin. « À l’aller, on voulait faire le meilleur match possible à Marseille. L’idée était de jouer », a rappelé Alexandre Dujeux, confirmant la volonté d’Angers de proposer du jeu face à une équipe ambitieuse.

Roberto De Zerbi, un entraîneur respecté et analysé

Le technicien angevin n’a pas tari d’éloges sur Roberto De Zerbi, dont il a salué le parcours et les principes. « Roberto De Zerbi est un entraîneur de très grande qualité, qui a fait ses preuves partout où il est passé et qui a des vraies idées de jeu », a-t-il affirmé, avant de souligner « un sens tactique très développé ».

Alexandre Dujeux a également pris appui sur les dernières sorties marseillaises pour illustrer le potentiel de l’OM. « Contre Paris, l’OM a fait un match extraordinaire. Ils peuvent gagner mais perdent à la fin. C’est rageant », a-t-il analysé, évoquant aussi le contexte difficile du match face à Nantes. « Contre Nantes ils jouent à 9. Même quand on est une grande équipe, avoir deux joueurs en moins c’est très dur ».

Ces références récentes confirment le respect porté par Angers à un Olympique de Marseille capable de dominer dans le jeu, malgré des circonstances parfois défavorables. À deux jours du coup d’envoi, le discours du coach angevin traduit à la fois lucidité et exigence face à un adversaire majeur de cette Ligue 1.