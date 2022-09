Angers – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Angers ce soir à 21h en ouverture de la neuvième journée du championnat de France. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Angers aura lieu ce soir à 21h au Stade Raymond Kopa. Le match sera retransmis sur Prime Video.

Le groupe de l’OM

Gardiens :

Lopez, Blanco, Ngapandouetnbu

Défenseurs :

Balerdi, Clauss, Mbemba, Kaboré, Touré, Gigot, Bailly

Milieux de terrain :

Guendouzi, Veretout, Gueye, Gerson, Rongier

Attaquants :

Harit, Payet, Suarez, Ünder, Sanchez, Dieng

Le groupe du SCO

Gardien :

Bernardoni, Fofana

Défenseurs :

Amadou, Bamba, Blazic, Chetti, Doumbia, Hountondji, Valery

Milieux :

Abdelli, Bentaleb, Capelle, Mendy, Ounahi, Thioub

Attaquants :

Boufal, El Melali, Hunou, Salama, Sima

Les onze probables

OM :

Lopez

Mbemba Balerdi Gigot

Clauss Rongier Veretout Kaboré

Guendouzi Gerson

Suarez

Angers :

Fofana

Valéry, Hountondji, Blazic, Doumbia

Ounahi, Mendy, Bentaleb, Boufal

Hunou, Sima.

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Raymond Kopa (Capacité : 19800 places).

L’Arbitre de ce Angers – OM

L’arbitre de la rencontre sera Johan Hamel. Mathieu Grosbost et Thomas Luczynski assisteront Johan Hamel. Stéphanie Frappart et Guillaume Debart seront les arbitres chargés de la VAR. Le quatrième arbitre sera Rémy Landry.

La Météo

Prévision météo à Angers à 21h (*)

– Niagueux (couverture nuageuse 100%)

– Pourcentage de pluie : 27%

– Température 15°C / ressentie 13°C

– Vent : SO 15 km/h

– Taux d’humidité : 71%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations Angers – OM (championnat)

Victoires de l’OM : 19 Matchs nuls : 14 Victoires du SCO : 13

Déclarations d’avant-match

« Marseille, c’est un match à part. C’est un grand nom de la Ligue 1, une équipe de haut de tableau. C’est un challenge très excitant. Nous nous préparons à livrer une belle performance. C’est une des grosses affiches de l’année. Il faut arriver avec nos armes, jouer avec nos principes. Il faut oser, tenter, avoir de l’audace et aller de l’avant. Il faut avoir des intentions et les réaliser. Marseille a une force offensive de très haut niveau. Au moment où vous allez perdre le ballon, ça va aller très vite. Il va falloir reproduire ce que l’on a fait à Nice. Je veux que mes joueurs jouent ce match et que nous n’ayons pas de complexe. » Gerald Baticle – Source : Conférence de presse (29/09/2022).

« Gerson débutera le match demain. C’est un joueur fort pour nous, j’en attends plus de lui. Il aura la possibilité de montrer ce dont il est capable. Tout le monde est disponible à part Tavares. Tout le monde a joué et jouera. Sanchez a fait un très bon début de saison. Il va réussir à s’améliorer et à jouer encore mieux avec l’équipe. On était une dizaine pendant la trêve. On va voir ce soir à l’entraînement comment préparer le match de demain à Angers. Je ne pense pas que Clauss sera fatigué. Tavares ne sera pas là mais il y aura quelqu’un pour le remplacer de la meilleure des façons. Je ne suis pas énervé contre ce calendrier. Je ne peux pas changer moi-même le calendrier. Le foot est de plus en plus un business. » Igor Tudor– Source : Conférence de presse (29/09/2022).