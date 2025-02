Angers – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Angers ce soir à 20h45 en fermeture de la 21e journée du championnat de France. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

HEURE ET CHAINE TV :

Le coup d’envoi de la rencontre entre Angers et l’Olympique de Marseille sera donné ce dimanche 9 février à 20 h 45. Le match sera diffusé en direct sur DAZN.

Le groupe de l’OM

Gardiens :

De Lange, Rulli, Vermot

Défenseurs :

Cornelius, Lirola, Balerdi, Merlin, Garcia, Murillo, Luis Felipe, Dedic

Milieux de terrain :

Rabiot, Nadir, Hojbjerg, Kondogbia, Bennacer

Attaquants :

Gouiri, Rowe, Greenwood, Henrique, Maupay.

Le groupe du SCO

Gardiens : Fofana, Zinga

Défenseurs : Raolisoa, Biumla, Hanin, Lefort, Bamba, Ekomié

Milieux : Capelle, Abdelli, Aholou, Courcoul, Ferhat, Belkhdim, Belkebla,

Attaquants : Niane, Le Paul, Allevinah, El Melali, Kalumba

Les onze probables

OM :

Rulli

Murillo, Balerdi (cap.), Kondogbia

Luis Henrique, Höjbjerg, Bennacer, Merlin

Greenwoo, Rabiot

Gouiri



Angers :

Fofana

Raolisoa, Bimula, Lefort, Hanin

Belkebla, Aholou – Allevinah, Abdelli (cap.), El-Melali

Lepaul.

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Raymond Kopa (Capacité : 19800 places).

L’Arbitre de ce Angers – OM

L’arbitre de la rencontre sera Hakim Ben El Hadj Salem. Il sera assisté par Cyril Mugnier et Valentin Evrard. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Mickaël Leleu. Les deux arbitres assistants vidéo seront Stéphanie Frappart et Ludovic Zmyslony.

La Météo

Prévision météo à Angers à 21h (*)

– Averses (couverture nuageuse 100%)

– Pourcentage de pluie : 51%

– Température 5°C / ressentie 4°C

– Vent : SE 7km/h

– Taux d’humidité : 99%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations Angers – OM (championnat)

Victoires de l’OM : 19 Matchs nuls : 14 Victoires du SCO : 13

Déclarations d’avant-match

La déclaration de Roberto De Zerbi en conférence de presse

Lors du traditionnel exercice de la conférence de presse d’avant match ce vendredi, le coach lombard a évoqué la manière dont ses joueurs devraient se comporter face au SCO :

«Angers a peu de possession, mais ils ont des joueurs techniques. Qui savent jouer. C’est un peu un contraste avec nous. Il faut être attentif et bien défendre. On ne doit pas prendre de risques pour perdre des ballons bêtement. Il faut être prêt à réagir et rapidement récupérer le ballon. »