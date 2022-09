Angers – OM : Le onze olympien avec Payet et Gerson, sans Sanchez !

A 21h, l’Olympique de Marseille affronte Angers dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1. Voici l’équipe qu’Igor Tudor a décidé d’aligner.

Après son match nul 1-1 face à Rennes, l’OM retrouve le championnat 1 ce vendredi soir en ouverture de la 9e journée de Ligue 1. Les marseillais se déplacent à Angers.

Pour cette rencontre, Pau Lopez est titularisé dans les buts. Devant lui, la défense à trois est composée de Mbemba, Balerdi et Gigot. Au milieu de terrain, Veretout est aligné avec Guendouzi. Suspendu, Tavares est remplacé par Clauss d’autant que Kolasinac s’est blessé lors du dernier entrainement la veille de ce match. Clauss laisse sa place à droite au jeune Kaboré. Devant, Gerson est associé à Payet et Suarez.

Le onze de l’OM avec Payet

Lopez

Mbemba, Gigot, Balerdi

Kaboré, Guendouzi, Veretout, Clauss

Gerson, Payet

Suarez

C’est à moi d’élever mon niveau avec l’Olympique de Marseille

« C’est sûr que tu es attendu et faut donner le meilleur sur le terrain. J’ai passé cinq années en Italie ça s’est très bien passé, je n’ai eu que des bons retours en France par rapport à moi. Maintenant les gens attendent. C’est à moi d’élever mon niveau avec l’Olympique de Marseille, même si c’est un bon début de saison, je suis capable de plus et c’est à moi de continuer à travailler au quotidien. » Jordan Veretout – source : RMC (28/09/2022)

L’avant match Angers – OM

La décla du coach

« A part Nuno, tout le monde est disponible. Tout le monde jouera. Sanchez à fait un très bon début de saison et je pense qu’il va s’améliorer et être plus en symbiose avec l’équipe vu qu’il n’avait pas fait la préparation avec nous. (…) Demain Gerson sera titulaire. C’est un joueur fort et il est important pour nous . Surtout dans les trois de devant et on attend beaucoup de sa part. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (29/09/2022)»