Tout ce qu’il faut savoir sur Angers, prochain adversaire de l’OM : forme, onze type et joueurs à surveiller !

L’OM se déplace dimanche à 15h au stade Raymond-Kopa pour affronter Angers SCO. Douzièmes avec sept points, les Angevins restent sur une lourde défaite à Brest mais ont déjà montré qu’ils pouvaient être dangereux dans les transitions et sur coups de pied arrêtés. Voici leur forme, leur onze type et les joueurs que Marseille devra surveiller.

Angers, 12e avec un bilan encore irrégulier

Après six journées, Angers SCO occupe la 12e place de Ligue 1 avec sept points. Le bilan de l’équipe de Stéphane Gilli est de deux victoires, un nul et trois défaites, pour sept buts marqués et dix encaissés. À domicile, le SCO a gagné une fois et perdu deux fois, avec trois buts inscrits et quatre concédés. Les Angevins précèdent l’OM, 13e avec six points, avant ce rendez-vous direct.

Les cinq derniers résultats d’Angers

10 octobre : Stade Brestois 29 – Angers SCO 5-1.

Stade Brestois 29 – 5-1. 19 septembre : Angers SCO – ESTAC Troyes 2-0.

Angers SCO – 2-0. 12 septembre : Havre AC – Angers SCO 0-0.

Havre AC – Angers SCO 0-0. 6 septembre : Angers SCO – Stade Rennais FC 1-2.

Angers SCO – FC 1-2. 29 août : AJ Auxerre – Angers SCO 1-3.

Cette série résume l’irrégularité du SCO : capable de gagner largement à Auxerre et de maîtriser Troyes, Angers a aussi connu une première période très difficile à Brest, avec quatre buts encaissés avant la pause. La réaction sera donc attendue dimanche devant son public.

Stéphane Gilli et un système généralement organisé en 4-2-3-1

Nommé au début de l’été et engagé jusqu’en 2028, Stéphane Gilli a succédé à Alexandre Dujeux. L’ancien entraîneur du Paris FC, qu’il avait conduit à la montée en Ligue 1, s’appuie le plus souvent sur une défense à quatre et un 4-2-3-1 qui peut se transformer en 4-3-3 selon le rôle confié à Haris Belkebla. Le SCO cherche à ressortir avec Branco van den Boomen, puis à accélérer par ses joueurs de côté.

Le onze type angevin

Sur la base des dernières compositions contre Troyes et Brest, l’équipe type s’articule autour d’Anthony Lopes dans le but. Devant lui, Carlens Arcus ou Marius Louër occupent le côté droit, avec Ousmane Camara ou Emmanuel Biumla dans l’axe, Jordan Lefort en défense centrale et Joseph Kalulu à gauche. Au milieu, Yassin Belkhdim et Branco van den Boomen constituent la base technique, avec Belkebla comme solution supplémentaire. Devant, Amine Sbaï, Jim Allevinah ou Amine El Ouazzani accompagnent généralement Prosper Peter.

Prosper Peter, Sbaï et van den Boomen parmi les joueurs à suivre

Prosper Peter est le meilleur buteur angevin en championnat avec deux réalisations. Amine El Ouazzani et Amine Sbaï ont inscrit un but chacun. El Ouazzani, Joseph Kalulu et Ousmane Camara comptent chacun une passe décisive. Sbaï apporte de la percussion sur le côté, tandis que van den Boomen reste le principal organisateur et une menace sur les coups de pied arrêtés. Dans le but, Anthony Lopes apporte son expérience et peut maintenir son équipe dans le match lorsque le SCO subit.

Une défense à recomposer face à l’OM

Jordan Lefort est suspendu après son expulsion à Brest. Ousmane Camara, sorti tôt lors de cette rencontre, et Joseph Kalulu, touché musculairement selon les informations disponibles, devront être réévalués avant le match. Cette situation pourrait obliger Gilli à associer Emmanuel Biumla à un joueur moins installé dans l’axe. Le groupe définitif et le dernier point médical devront être confirmés après la conférence de presse.

Les forces et les faiblesses du prochain adversaire

Angers peut faire mal grâce à la qualité de centre de Sbaï, aux coups de pied arrêtés de van den Boomen et à la présence de Peter dans la surface. Le SCO sait également attaquer rapidement après une récupération. En revanche, les dix buts encaissés en six journées et la lourde défaite à Brest ont révélé des fragilités défensives. L’absence de Lefort peut encore désorganiser l’axe. Marseille devra presser les premières relances, empêcher van den Boomen de lever la tête et surveiller les appels de Peter. Après la défaite contre l’Olympiakos, l’OM cherchera à prolonger en championnat son succès acquis à Troyes. Son dernier déplacement à Angers s’était conclu par une victoire spectaculaire 5-2.