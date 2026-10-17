OM : quel onze face à Angers ?

L’Olympique de Marseille affrontera Angers SCO dimanche à 15 heures au stade Raymond-Kopa, pour la 7e journée de Ligue 1. Le dernier onze officiel, aligné contre l’Olympiakos, constitue le principal point de départ. Hojbjerg et Cornelius étaient alors absents sur blessure. Les informations disponibles ne signalent pas de nouvelle absence confirmée côté marseillais.

Les absences connues dans le groupe marseillais

Lors de la deuxième journée de Ligue Europa contre l’Olympiakos, Hojbjerg et Cornelius figuraient parmi les absents, tous deux annoncés blessés. La conférence de presse d’avant-match mise à disposition ne contient pas de déclaration médicale détaillée permettant d’actualiser leur situation avant le déplacement à Angers.

Le dernier onze officiel de l’OM

Face à l’Olympiakos, Bruno Genesio avait installé De Lange dans le but. La défense était composée de Weah, capitaine, Méïté, Aguerd et Emerson. Nnadi et Abdelli occupaient l’entrejeu, derrière Abdallah, Gomes et Paixao. Maupay était aligné seul en pointe.

Le onze probable de l’OM

De Lange

Weah – Egan-Riley – Aguerd – Emerson

Kamissoko – Abdelli

Abdallah – Harit – Paixao

Gouiri

Les absences annoncées côté angevin

Angers devra composer sans Jordan Lefort, suspendu après son carton rouge reçu à Brest. Ousmane Camara, sorti rapidement lors de cette rencontre, et Joseph Kalulu, touché par une alerte musculaire, sont annoncés incertains et doivent être réévalués avant la rencontre. Aucun onze probable complet d’Angers n’est fourni dans les informations disponibles.

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