OM – Olympiakos : Abdallah et Meité sauvés… les notes du match !

L’OM s’est incliné 0-1 contre l’Olympiakos au Vélodrome lors de la deuxième journée de Ligue Europa. Les Marseillais ont manqué d’efficacité dans les deux surfaces. Bamo Méïté, Timothy Weah et Keyliane Abdallah ont toutefois tiré leur épingle du jeu. Angel Gomes et Neal Maupay ont été les moins en vue.

Jeffrey De Lange et la défense de l’OM pénalisés par le but grec

Jeffrey De Lange a reçu la note de 4 après plusieurs relances approximatives et une parade en fin de première période. Le gardien néerlandais est surtout critiqué pour être resté sur sa ligne lors du but de Santiago Hezze, inscrit à la 42e minute. Nayef Aguerd obtient 5 : plutôt solide dans ses interventions, le Marocain a néanmoins été devancé au marquage sur cette action. Pour sa première titularisation de la saison, Bamo Méïté a été plus convaincant avec un 6. À l’aise devant Roman Yaremchuk, il a aussi affiché son caractère en haranguant la foule après ses interventions réussies.

Timothy Weah et les latéraux ont connu des fortunes diverses

Noté 6, Timothy Weah a montré davantage de vigueur après sa suspension. Sa première montée n’a pas été récompensée, mais ses retours défensifs des 60e et 69e minutes ainsi que sa frappe déviée à la 65e ont marqué les esprits. Emerson Palmieri, lui, récolte un 4. Discret dans son couloir, le latéral gauche a tenté quelques percées sans retrouver sa connexion habituelle avec Igor Paixao. Le Brésilien, noté 5, a été décevant en première période avant de se montrer plus actif, avec deux frappes en seconde période.

Un milieu combatif mais peu inspiré

Tochukwu Nnadi est évalué à 4. Le Nigérian a beaucoup couru et ne s’est pas caché, mais il n’a pas suffisamment pesé dans l’élaboration du jeu. Himad Abdelli obtient 5 : actif à la récupération, il a manqué de prise de risque et n’a pas créé de véritable décalage. Angel Gomes, positionné en numéro 10, a été noté 3. Il a manqué une énorme occasion à la 35e minute, malgré un bon service pour Keyliane Abdallah sur la première opportunité marseillaise.

Keyliane Abdallah récompensé, Neal Maupay en difficulté

Keyliane Abdallah est l’un des meilleurs Marseillais avec une note de 6. Après une occasion à la 23e minute, l’ailier droit a forcé une parade d’Ortega à la 36e et impulsé plusieurs offensives après la pause. Neal Maupay ferme la marche avec 3. Combatif et parfois redescendu très bas pour participer au jeu, l’attaquant a toutefois manqué de présence dans la zone de vérité et de justesse technique.

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