Apéro MERCATO OM : GREENWOOD, Gouiri, Aubameyang Medina, Hojbjerg, la grande lessive !

Voici le retour de l’Apéro Mercato ! FCM n’a plus de studio mais peut compter ce jeudi sur le restaurant le Nautique à la Ciotat pour ce premier opus de l’été. Avec XavOM, notre journaliste Nicolas Filhol évoque les dossiers Hojbjerg, Greenwood, Medina, Gouiri, Aubameyang ou encore Bissouma et Rulli…

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GROSSE INFO arrivée :

La DNCG reporte sa décision et réclame des garanties supplémentaires. Marseille doit présenter des ventes, réduire sa masse salariale et fournir de nouveaux éléments financiers avant le 29 juin pour obtenir son feu vert.

GROSSE INFO départ :

Pierre-Emile Højbjerg pourrait être l’un des premiers joueurs à quitter Marseille lors du mercato estival. Le milieu danois, capitaine de l’équipe, suscite notamment l’intérêt de l’Atalanta et de Besiktas. Selon L’Équipe, son départ pourrait se concrétiser rapidement, même si l’OM a déjà refusé une première offre de 10 millions d’euros de Besiktas.

INFOS EN VRAC

Malgré un accord contractuel trouvé entre Mason Greenwood et Fenerbahçe, le club turc est encore loin des exigences de l’OM, qui réclame entre 50 et 55 millions d’euros pour son attaquant. Également suivi par l’AS Rome, l’Atlético de Madrid et Al-Hilal l’Anglais de 24 ans ne sera pas vendu à prix réduit malgré le contexte financier marseillais et le passage du club devant la DNCG. (L’Equipe)

Selon le journaliste Lassana Camara, l’OM s’intéresse de nouveau au milieu malien Yves Bissouma, actuellement libre de tout contrat après son passage à Tottenham Hotspur. Son expérience séduit la direction marseillaise, mais la concurrence de clubs étrangers et ses récents problèmes physiques, qui l’ont limité à seulement 11 matchs cette saison, compliquent le dossier.

Facundo Medina, défenseur de l’OM, réalise un très bon début de Coupe du Monde avec l’Argentine, où ses performances solides au poste de latéral gauche lui valent de nombreux éloges de la presse argentine. Ses prestations pourraient faire grimper sa valeur sur le marché des transferts, ce qui représenterait une opportunité financière intéressante pour un OM en quête de ventes, même si le club souhaiterait le conserver.

Sous contrat jusqu’en 2027, Aubameyang (37 ans) attire l’intérêt de nombreux clubs en Italie, en Espagne, au Brésil, en Turquie, en Arabie saoudite et en MLS. Souhaitant poursuivre sa carrière au plus haut niveau (Footmercato).

Geronimo Rulli, gardien argentin sous contrat jusqu’en 2027, qui intéresse fortement Boca Juniors selon TyC Sports. Toutefois, Rulli souhaiterait à terme retourner dans son club formateur, Estudiantes, et son départ ne serait possible que si un club s’acquitte de sa clause libératoire de 9 millions d’euros