Après la troisième défaite consécutive de l’OM en Ligue Europa, Bruno Genesio assume ses choix de composition. Mais plusieurs Olympiens ont perdu du crédit et les prochaines échéances de Ligue 1 pourraient marquer la fin des expérimentations.

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À Sturm Graz, l’Olympique de Marseille a livré une prestation qui a fortement agacé son entraîneur, notamment en première période. RMC Sport rapporte que Bruno Genesio↗ ne souhaite pas exposer publiquement ses joueurs, mais que ses compositions et certaines réactions observées pendant la rencontre traduisent une frustration grandissante face au niveau affiché par une partie du groupe.

Genesio assume une rotation dictée par l’effectif

L’entraîneur marseillais a justifié ses choix par la nécessité de concerner l’ensemble de son effectif. Avec aucune recrue enregistrée durant l’été, un groupe jugé un peu court, des joueurs en manque de confiance et plusieurs jeunes à aguerrir, l’OM utilise la Ligue Europa pour maintenir tout le monde impliqué, tout en donnant la priorité à la Ligue 1. Après la défaite en Autriche, Genesio↗ a reconnu des regrets possibles sur la composition, sans remettre en cause sa décision. Il a également insisté sur la nécessité de ne pas limiter la saison à un noyau réduit de joueurs.

« On ne peut pas faire une saison avec 13 ou 14 joueurs seulement »

Angel Gomes et plusieurs cadres en difficulté

Angel Gomes est présenté comme l’un des cas les plus marquants. Malgré un bon match contre Strasbourg et un but face au Paris Saint-Germain, le milieu anglais reste régulièrement aligné alors que ses dernières prestations sont jugées inquiétantes. Neal Maupay conserve lui aussi la confiance du staff, malgré un rendement limité, grâce notamment à son engagement sur le terrain. Des joueurs expérimentés comme Nayef Aguerd, Ulisses Garcia, Geoffrey Kondogbia et Amine Gouiri ont également déçu à Sturm↗ Graz. Igor Paixao et Himad Abdelli n’ont pas davantage changé le scénario après leur entrée en jeu, tandis que l’attitude collective en première période a été directement pointée par Genesio.

Les prochains matchs de Ligue 1 comme repère

Le staff marseillais protège ses joueurs et refuse de désigner publiquement les responsables des prestations décevantes. Le précédent de Faris Moumbagna montre toutefois que des décisions peuvent être prises en interne : après une entrée en jeu mal appréciée contre l’Olympiakos, l’attaquant camerounais a été écarté du groupe et envoyé avec la réserve afin de retrouver un niveau physique adéquat. Avec les réceptions du Havre puis de Toulouse, l’OM doit désormais enchaîner deux rendez-vous de Ligue 1 après deux succès consécutifs dans le championnat. Ces rencontres pourraient servir à dégager une équipe type, alors que la rotation et les expérimentations ont encore accompagné le déplacement européen en Autriche.