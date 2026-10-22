Avant le déplacement de l’OM à Sturm Graz, le club autrichien présente un visage contrasté. Quatrième de Bundesliga, il reste toutefois très difficile à battre dans son stade, malgré plusieurs absences liées aux blessures.

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Le coup d’envoi de Sturm↗ Graz–OM est prévu ce jeudi à 18h45, dans une enceinte de 17 000 places, limitée à 15 322 spectateurs en configuration internationale. D’après les éléments rapportés par La Provence OM, la formation autrichienne n’a perdu qu’une seule rencontre officielle en 2026 à domicile et a notamment tenu Rennes en échec le mois dernier, sur le score de 0-0.

Un début de saison entre résultats et blessures

Sturm↗ Graz occupe actuellement la quatrième place de la Bundesliga autrichienne. Son début de saison reste néanmoins contrasté, avec une infirmerie qui amoindrit le groupe au moment de recevoir l’Olympique de Marseille. Cette situation n’empêche pas le club de conserver une vraie solidité dans son stade. La rencontre face à Rennes constitue le principal repère récent cité avant ce rendez-vous européen, avec un nul vierge obtenu le mois dernier.

Un adversaire qui connaît les forces de l’OM

Fabio Ingolitsch a affiché le respect de Sturm↗ Graz pour son prochain adversaire tout en revendiquant une approche ambitieuse. L’entraîneur autrichien a également indiqué que son équipe connaissait les principales forces de l’OM.

On respecte notre adversaire, mais on ne craint personne. On connaît bien l’OM, notamment ses forces

Cette déclaration intervient alors que Sturm Graz s’apprête à retrouver un adversaire français dans un contexte européen. Le club autrichien n’est pas totalement inconnu de l’OM, mais les deux équipes se sont peu croisées jusqu’ici.

Le précédent de 1999 à Graz

Les Marseillais ne se sont déplacés qu’une seule fois à Graz, lors de la Ligue des champions 1999. Le 27 octobre de cette année-là, l’équipe dirigée par Rolland Courbis s’était inclinée 3-2 au Stadion Graz-Liebenau, après avoir remporté le match aller 2-0. Cette défaite n’avait pas empêché l’OM de terminer deuxième de son groupe au premier tour, derrière Manchester United. Vingt-sept ans plus tard, le club marseillais retrouve donc la deuxième ville d’Autriche pour affronter un Sturm Graz qui reste invaincu ou presque dans son stade en 2026.