Arbitrage : la direction de l’arbitrage explique le but refusé à Nantes face à l’OM au Vélodrome !

Le but inscrit par le FC Nantes dès la 8e minute face à l’OM a été refusé après intervention de la VAR, provoquant une vive incompréhension au stade Vélodrome. Ce mardi, la direction de l’arbitrage a publié une explication officielle pour justifier cette décision, en s’appuyant strictement sur les Lois du Jeu.

Un but refusé dès la 8e minute qui fait débat

Dimanche, lors de la défaite de l’Olympique de Marseille face au FC Nantes (0-2) au stade Vélodrome, une situation arbitrale a rapidement focalisé l’attention. Sur un corner nantais frappé dès l’entame de match, la sortie manquée de Geronimo Rulli profitait à Youssef El-Arabi, qui poussait le ballon au fond des filets devant Egan-Riley.

Après plusieurs minutes d’attente et l’intervention de l’assistance vidéo, l’arbitre central Marc Bollengier décidait finalement de refuser le but pour une position de hors-jeu. Une décision difficile à comprendre pour de nombreux observateurs, tant l’action semblait confuse et sujette à interprétation en direct.

La lecture réglementaire de la direction de l’arbitrage



Face aux interrogations suscitées par cette séquence, la direction de l’arbitrage a pris la parole ce mardi à travers un communiqué explicatif. L’instance rappelle que, selon les Lois du Jeu, un joueur en position de hors-jeu est sanctionnable s’il tire un avantage de cette position à la suite d’un sauvetage délibéré d’un adversaire.

Dans le cas précis de cette action, l’intervention de Geronimo Rulli est considérée comme un sauvetage volontaire, dont l’objectif est d’empêcher le ballon de rentrer directement dans le but. Ce type d’intervention ne constitue pas une nouvelle phase de jeu et ne remet donc pas en jeu un joueur initialement en position illicite.

Pourquoi Rulli ne remet pas El-Arabi en jeu

La direction de l’arbitrage précise ainsi que Youssef El-Arabi, signalé hors-jeu de quelques centimètres au départ de l’action, conserve ce statut après l’intervention du gardien marseillais. Le geste de Rulli n’est pas assimilé à une passe ou à une action maîtrisée volontaire, mais bien à un sauvetage.

En reprenant le ballon dans la continuité immédiate, l’attaquant nantais tire un avantage direct de sa position initiale et interfère de manière déterminante avec un défenseur marseillais. Ces éléments réunis justifient, selon l’instance, la sanction du hors-jeu.

La direction de l’arbitrage souligne enfin le rôle clé de l’assistance vidéo dans cette situation. La VAR a permis d’analyser précisément la position de Youssef El-Arabi au moment du corner et la nature exacte de l’intervention de Geronimo Rulli. Ces éléments ont accompagné l’arbitre dans sa décision finale, validant le refus du but dès la 8e minute.

Une séquence qui illustre, une nouvelle fois, la complexité de l’interprétation du hors-jeu et l’importance des critères réglementaires appliqués à la lettre, dans un contexte de Ligue 1 où chaque décision peut peser lourd, notamment pour l’OM dirigé par Roberto De Zerbi.