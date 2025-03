Arbitrage : « L’OM s’est mis la pression tout seul « 

Lors de son passage dans l’émission After Foot sur RMC Sport, Lionel Charbonnier a analysé la saison de l’OM et l’écart de 19 points avec le PSG. L’ancien gardien estime que Marseille a perdu trop de points bêtement et s’est mis sous pression inutilement.

Invité hier soir dans After Foot sur RMC Sport, Lionel Charbonnier s’est exprimé sur la saison de l’Olympique de Marseille et les raisons de son retard sur le Paris Saint-Germain. Il a livré un constat sans détour sur les performances marseillaises et les erreurs commises tout au long de la saison.

Un manque de sérénité et des points perdus

« Les Parisiens sont injouables. Lorsque tu les rencontres, tu as mal à la tête avant, pendant et après le match. Mais Marseille a perdu des points bêtement au cours de la saison. Cela ne veut pas dire que, derrière, tu dois perdre autant de matchs. Ce n’est pas normal que l’OM perde des matchs comme face à Auxerre, où ils ont encaissé trois buts à deux reprises. Il y a trop de points bêtement perdus. Et puis, je trouve qu’ils se sont mis en difficulté à un moment donné en mettant une pression énorme sur les arbitres, une pression dans le vestiaire, une tension dans le Vélodrome. Pour moi, ils auraient dû avoir plus de sérénité. Ils se sont mis cette pression tout seuls, cherchant aussi parfois des excuses, même si, d’accord, tout n’a pas été clair et limpide au niveau de l’arbitrage pour les Marseillais. Mais il y a aussi des joueurs qui sont passés à côté. »

Une déclaration qui met en lumière les manquements de l’OM cette saison, entre points laissés en route, tensions internes et performances individuelles décevantes.

