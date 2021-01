AS Monaco – OM : Comme prévu, pas de Sanson dans le onze de Villas-Boas mais deux surprises !

Pour ce match face à Monaco, pas de Morgan Sanson qui est en partance pour Aston Villa ! Cuisance le remplace aux côtés de Gueye et Balerdi. Thauvin est à droite, Radonjic à gauche. Benedetto est titulaire.

André Villas-Boas doit encore faire sans Jordan Amavi, toujours blessé. Kamara et Rongier sont remplacés par Cuisance et Balerdi. De retour de suspension, Alvaro est dans la défense avec Caleta Car. Petite surprise tout de même, Payet toujours sur le banc. C’est Radonjic qui occupe le côté gauche avec Thauvin à droite. Décevant depuis plusieurs matchs, Benedetto est tout de même titularisé. La recrue, Milik est sur le banc et pourrait entrer en cours de jeu !

Le onze de l’OM en 4-3-3



Mandanda

Lirola- Alvaro- Ćaleta-Car – SakaiCuisance- Balerdi – Gueye Thauvin RadonjicBenedetto

OU EN 4-2-3-1 avec CUISANCE EN 10



Mandanda

Lirola- Alvaro- Ćaleta-Car – SakaiBalerdi – Gueye Thauvin Cuisance RadonjicBenedetto