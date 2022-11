AS Monaco – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Monaco au stade Louis II pour le compte de la quinzième journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici.

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco aura lieu à 20h45 au stade Louis II. Le match sera retransmis en direct sur Prime Vidéo

Les groupes

Gardiens :

Défenseurs :

Milieux :

Attaquants :

Monaco

Gardiens : Didillon, Lienard, Nübel

Défenseurs : Aguilar, Badiashile, Caio Henrique, Disasi, Jakobs, Maripan, Sarr, Vanderson

Milieux : Akliouche, Camara, Diatta, Fofana, Gelson Martins, Golovin, Jean Lucas, Matazo, Minamino

Attaquants : Ben Yedder, Boadu, Embolo, Volland.

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Lopez

Mbemba Gigot Balerdi

Clauss Rongier Veretout Tavares

Guendouzi Harit

Sanchez

Monaco :

Nübel

Vanderson Disasi Badiashile Caio Henrique

Martins Camara Fofana Golovin

Ben Yedder Embolo

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Louis II (18 523 places).

L’Arbitre de cet AS Monaco – OM

L’arbitre désigné pour As Monaco – Olympique de Marseille ce dimanche est Benoît Bastien. Il sera assisté par Hicham Zakrani et Aurélien Berthomeu. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Aurélien Petit. L’arbitre assistant vidéo sera Jérémy Stinat.

La Météo

Prévision météo à Monaco à 21h (*)

– Passages nuageux (couverture nuageuse 50%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 14°C / ressentie 12°C

– Vent : N 13 km/h

– Taux d’humidité : 55%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM ASM EN LIGUE 1

Victoires de l’OM : 41 Match nul : 24 Victoires ASM : 36

Déclarations d’avant-match

« Je ne regarde pas forcément le classement. C’est un marathon. Mais c’est vrai que ce match est un peu plus important car c’est contre un adversaire direct. La coupure est importante, surtout pour les matchs amicaux. On va pouvoir tester des choses. Mais je ne pense pas que je vais changer mon système. Qu’on joue à trois ou à quatre, ce n’est pas ça qui fait la différence. C’est l’inteprétation du système qui fait la différence, pas le système en soi » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (10/11/22)

« C’est une très belle équipe de Ligue 1. Depuis le début de la saison, ils sont assez solides dans tous les aspects du jeu. Ils ont eu un coup de moins bien, mais c’est quelque chose qui arrive à toutes les équipes de notre championnat. Je trouve que leurs résultats ne reflètent pas du tout leur manière de jouer, je pense qu’il mérite plus. En tout cas, cela promet un beau match. Il n’y a pas de crainte de mon côté. Dimanche, ce sera un grand match contre une très bonne équipe de Ligue 1. Il y a d’abord ce duel à aller gagner, avant de partir à la Coupe du Monde. Car nous avons beaucoup à gagner à l’issue des 90 minutes. Jouer contre Matteo Guendouzi et Jordan Veretout ? Spécial, je ne sais pas. En-tout-cas, nous sommes des compétiteurs dans l’âme. Je pense qu’ils ne se gêneront pas pour me charger durant la rencontre et moi non plus, jusqu’au coup de sifflet final. Seulement à ce moment-là, nous redeviendrons coéquipiers en sélection. J’espère que le sélectionneur sera devant sa télévision pour regarder, même si je ne pense pas que le match puisse changer quoi que ce soit aux idées du coach. Mais même si cela ne change pas la hiérarchie, je vais tout donner » Youssouf Fofana— Source: Conf de presse (11/11/22)