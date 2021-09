AS Monaco – OM : La feuille de match

L’Olympique de Marseille se déplace à Monaco au stade Louis II pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco aura lieu à 21h au stade Louis II. Le match sera retransmis en direct sur Canal+ Décalé.

Les groupes

Gardien :

Gardiens : Mandanda, P.Lopez, Nagapandouetnbu

Défenseurs : Lirola, L.Peres, Alvaro, Saliba, Balerdi, Caleta-Car

Milieux : B.Kamara, Gerson, Guendouzi, Rongier, Gueye, Harit, Nadir, Targhalline

Attaquants : L.Henrique, Dieng, Under, De La Fuente, Ben Seghir

Absents : Payet (gêne musculaire), Milik (reprise), Amavi (gêne musculaire)

Monaco

Gardiens : Majecki, Nübel

Défenseurs : Aguilar, Badiashile, C.Henrique, Disasi, Jakobs, Matsima, Pavlović

Milieux de terrain : Diatta, Diop, Fofana, Gelson Martins, Jean Lucas, Matazo, Tchouameni

Attaquants : Ben Yedder, Boadu, Isidor, Volland

Absents: Djibril Sidibé et Aleksandr Golovin terminent leur phase de réathlétisation.

Les onze probables

Olympique de Marseille : Mandanda (cap.) – Saliba, Alvaro, Luan Peres- Henrique, Gueye, Guendouzi, Gerson, Lirola, Ünder – Paye

Monaco : Nübel – Aguilar, Maripan, Badiashile, Henrique – Tchouaméni, Fofana, Jean Lucas – Diop, Martins, Ben Yedder (c)

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Louis II (18 523 places).

L’Arbitre de cet AS Monaco – OM

L’arbitre désigné pour As Monaco – Olympique de Marseille ce samedi est Stéphanie Frappart, qui sera assistée par Mikael Berchebru et Julien Aube. Le 4e arbitre sera Hakin Ben El Hadj. A la vidéo, on retrouvera Jérôme Brisard et le vétéran Stéphane Bré.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

– Ciel clair (couverture nuageuse 3%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 22°C / ressentie 21°C

– Vent : NO 11 km/h

– Taux d’humidité : 46%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM ASM EN LIGUE 1

Victoires de l’OM : 40 Match nul : 24 Victoires ASM : 35

Déclarations d’avant-match

« « Nous devons percer cette défense de Monaco. Monaco est une équipe qui vole beaucoup le ballon dans le terrain adverse. L’équipe sait ce qu’elle veut, elle a une très bonne capacité collective et individuelle. (…) Amine Harit est un très grand joueur, il va nous apporter beaucoup. Nous avons Amavi et Milik qui sont absents mais je pense que le reste du groupe est disponible pour demain. » » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (10/09/2021)

« L’Olympique de Marseille a toujours été une grande équipe, nous avons vu leur progression entre la saison dernière. On a bien remarqué qu’ils évoluent avec une grande intensité dans le jeu et beaucoup d’agressivité. C’est une équipe qui ne lâche jamais et marque beaucoup dans le dernier quart d’heure. Elle est bien préparée physiquement. Je ne connais pas leur coach personnellement mais j’ai suivi sa carrière, notamment avec les sélections du Chili et de l’Argentine et maintenant à Marseille. C’est typiquement un entraîneur d’Amérique latine, très positif, avec beaucoup de caractère sur la ligne de touche. Je suis aussi comme cela et je suis impatient d’affronter son équipe. Pour moi, Marseille est l’un des favoris pour le podium en fin de saison. » Niko Kovac (entraineur ASM– source : Conférence de presse (10/09/2021)