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AS Monaco – OM : on connait l’arbitre… un bilan mitigé avec Marseille !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le
L'arbitrage est remis en cause après OM-Monaco.

La LFP a désigné Willy Delajod pour arbitrer le déplacement de l’Olympique de Marseille à Monaco, dimanche à 20h45. L’arbitre de 33 ans connaît bien l’OM puisqu’il dirigera les Olympiens pour la 21e fois de sa carrière.

Delajod pour le choc Monaco – OM

Après sa large victoire face à Strasbourg (4-0) lors de la première journée, l’OM se déplacera dimanche sur la pelouse de l’AS Monaco pour un premier gros test de la saison.

La LFP a communiqué la désignation du corps arbitral pour cette affiche. Willy Delajod sera au sifflet.

Il sera assisté par Erwan Finjean et Valentin Evrard, tandis que Marc Bollengier officiera en tant que quatrième arbitre.

À la VAR, Nicolas Rainville et Cédric Dos Santos seront chargés de l’assistance vidéo.

Un 21e match de l’OM sous sa direction

Willy Delajod connaît déjà bien les Marseillais. Cette rencontre sera la 21e de l’OM arbitrée par ses soins.

Le bilan olympien sous sa direction est relativement équilibré : 40 % de victoires, 30 % de matchs nuls et 30 % de défaites.

La saison dernière, Delajod avait notamment arbitré trois rencontres de Marseille : la victoire 3-0 à Brest, la lourde défaite 5-0 à Paris et le nul 1-1 face à Nice.

L’OM retrouvera donc un arbitre expérimenté pour ce déplacement important à Monaco. Après le départ idéal face à Strasbourg, les hommes de Bruno Genesio tenteront de confirmer face à un concurrent direct aux places européennes.

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