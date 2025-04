ASM – OM (3-0) : Enorme désillusion !

L’Olympique de Marseille s’incline lourdement face à l’AS Monaco (3-0) ce samedi soir à l’occasion de la 29e journée de Ligue 1. Les marseillais n’ont pas existé sur ce match et perdent ainsi leur deuxième place au classement.

Le match

Cruelle désillusion pour l’OM ce dimanche au stade Louis-II. Opposés à un Monaco clinique et bien organisé, les Olympiens de Roberto De Zerbi se sont inclinés lourdement (3-0), au terme d’un match où les erreurs individuelles ont pesé très lourd. Un revers qui fait mal, tant sur le plan comptable que mental.

Une première période fermée, puis l’OM craque

Sous une fine pluie, le match démarre sans véritable intensité, les deux équipes se montrant prudentes dans l’approche. L’OM tente bien de percuter par Luis Henrique (13e), dont la frappe termine dans le petit filet, mais les occasions restent rares. À la 34e minute, Monaco frappe sur sa première vraie opportunité : après une double parade de Rulli sur Biereth, le ballon revient dans les pieds de Minamino, qui ajuste le portier argentin, laissé seul (1-0).

Juste avant la pause, Marseille a une chance en or pour revenir au score : Garcia adresse un centre parfait à Luis Henrique, seul au second poteau, mais le Brésilien manque inexplicablement sa reprise face au but vide (42e). Un raté qui hantera sûrement les Marseillais dans les jours à venir.

La seconde période vire au cauchemar

Dès la reprise, Monaco impose son rythme. Rulli sauve les siens à plusieurs reprises : une tête de Singo (48e), une volée d’Akliouche (57e), et une frappe de Camara (77e). Mais l’OM, désorganisé, finit par craquer.

À la 59e, Vanderson sert Embolo dans la surface. Le Suisse, à la limite du hors-jeu, contrôle et trompe Rulli d’un tir croisé. Le but est validé après un court instant de doute avec la VAR (61e). L’écart se creuse encore à la 80e : sur une sortie hasardeuse de Rulli après une incompréhension avec sa défense, Embolo est accroché. Penalty logique que Zakaria transforme en force sous la barre (82e).

La fin de match est anecdotique. Rulli évite une humiliation plus lourde en repoussant une frappe de Balogun dans le temps additionnel (90’+1). Monaco gère tranquillement jusqu’au coup de sifflet final (90’+7), pendant que l’OM semble totalement résigné.

Une défense aux abois, une attaque trop tendre

Avec trois buts encaissés et une impression constante de flottement derrière, l’OM a montré un visage inquiétant. Rulli, malgré plusieurs parades, a été directement impliqué sur deux buts, tandis que devant, la finition a cruellement manqué. Greenwood, Gouiri ou encore Luis Henrique n’ont pas su peser, malgré quelques bons ballons.

Roberto De Zerbi, très actif sur son banc, n’a pas trouvé la formule pour remettre son équipe dans le match après l’ouverture du score. Cette défaite, la troisième en cinq matchs de Ligue 1, relègue Marseille hors du podium, au profit de son adversaire du jour.