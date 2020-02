ASSE – OM : La feuille de match

L’Olympique de Marseille se déplace ce mercredi soir à Saint-Etienne. Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

ASSE – om à 21h00 sur canal +

Le groupe



Olympique de Marseille

LE GROUPE DE L’OM

Gardiens :

Mandanda, Pelé, Ngapandouetnbu

Défenseurs :

Alvaro, Caleta-Car, Perrin, Sakai, Kamara, Amavi, Sarr

Milieux :

Rongier, Lopez, Strootman, Khaoui, Sanson

Attaquants :

Payet, Radonjic, Aké, Germain, Benedetto

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Mandanda

Sarr (ou Sakai) Alavaro Caleta-Car Amavi

Kamara

Rongier Sanson

Radonjic (ou Lopez) Benedetto Payet

ASSE :

Ruffier

Fofana Perrin Saliba

Dioussé M’Vila

Cabaye

Bouanga Honorat

Khazri Hamouma

L’Arbitre pour ASSE – OM

L’arbitre désigné pour ASSE- OM ce mercredi est monsieur Jérôme Brisard

La Météo

Prévision météo à Saint-Etienne à 21h00 (*)

– Passage nuageux ( couverture nuageuse 70%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 1°C / ressentie 0°C

– Vent : 9 km/h NO

– Taux d’humidité : 82%

(*) Prévision accuweather.com

Les stats des confrontations ASSE- OM (Championnat)

VICTOIRES de l’OM 8 NULS 15 VICTOIRES de Saint Etienne

31

Les 5 derniers matchs

Marseille

Bordeaux 0-0 Olympique de Marseille Olympique de Marseille 3 – 1 RC Strasbourg Olympique de Marseille 0-0 Angers Granville 0 – 3 Olympique de Marseille Stade Rennais FC 0 – 1 Olympique de Marseille

Bordeaux

Metz 3 -1 ASSE Monaco 0 – 1 ASSE ASSE 2 – 1 Nîmes Paris FC 2 – 3 ASSE ASSE 2 – 1 Nantes

Déclarations d’avant-match

« C’est un club dans lequel j’ai passé 4 ans, il m’a permis de progresser. J’y ai encore des amis, j’aime toujours retourner là-bas. C’est toujours plaisant de jouer au Stade Geoffroy-Guichard. Il ne faut pas paniquer, car la situation est moins confortable pour nous, mais on sait que le parcours en seconde partie de saison sera plus difficile. Il faudra prendre des points. Il faudra garder cette solidité défensive et être plus performant offensivement »

Dimitri Payet – Source : Conférence de presse

» Marseille, c’est Marseille. Ils sont deuxièmes du championnat, la concentration et la motivation viennent naturellement. Je reste pragmatique, il faut regarder où on se situe. Il faut cravacher pour remonter. On l’a fait sur les matches de coupe. On n’a pas d’autres ressources pour redresser la tête. »

Claude Puel – Source : Conférence de presse