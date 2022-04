ASSE – OM : Les probables titulaires marseillais

Ce samedi soir, l’Olympique de Marseille se déplace à Saint-Etienne dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1. Quel onze va proposer le coach Jorge Sampaoli ?



Jorge Sampaoli va devoir faire avec plusieurs absents pour ce déplacement à Saint-Etienne. Arek Milik s’est blessé avec la Pologne et sera forfait tout comme Léo Balerdi (opéré de l’épaule) et Konrad (blessé). De plus, le coach olympien a laissé planer le doute sur la disponibilité de plusieurs internationaux. En premier lieu Cengiz Under qui est rentré vtardivement, mais aussi Dieng et Gueye. Quid aussi de Guendouzi, Saliba, Bakambu, Kolasinac ou encore Caleta Car ? Luna Pères est lui suspendu…

Pau Lopez sera sauf surprise aligné dans les buts, devant lui la défense devrait être composée de Saliba, s’il est opérationnel, Caleta Car et peut-être Kamara. Rongier pourrait le remplacer au milieu laissant Lirola récupérer le couloir droit ? Gerson sera logiquement accompagné par Guendouzi. Quid de l’attaque ? Payet sera-t-il titularisé en faux neuf d’autant que les internationaux africain pourraient être un peu court pour commencer ce match ? Si tel est le cas, Harit, voire Luis Henrique pourrait avoir leur chance…

Qui avec Payet en attaque ?

P.Lopez

Saliba Kamara Caleta-Car Lirola Rongier

Guendouzi Gerson

Harit Payet Henrique

Le coach a expliqué qu’il ne savait pas sur quels éléments il pourrait s’appuyer ce samedi face à l’ASSE. Milik est blessé, Dieng et Gueye ne seront pas disponibles selon lui et il a des doutes concernant les autres comme Guendouzi, Saliba, Kolasinac ou encore Bakambu. Under n’était pas encore rentré à Marseille jeudi à 16h…

Gros doute pour Gueye, Dieng, Bakambu et Under…

« Nous étions avec un groupe réduit, parce qu’il y avait des internationaux avec leur sélection. On essayé de travailler avec la correction des erreurs individuelles. Pour les internationaux, en plus de leurs bonnes performances, ils sont revenus avec un bon état d’esprit. L’aspect négatif, c’est qu’ils ont beaucoup de temps de jeu dans les jambes et on ne sait pas forcément qui sera prêt pour jouer samedi. Pour Dieng et Gueye, qu’ils soient peut-être convoqués pour le Mondial c’est très positif. Mais c’est aussi un problème pour nous, car on ne pourra compter sur eux samedi. Et Milik s’est blessé. C’est difficile de préparer l’équipe avec un seul entraînement. Je ne sais pas si les internationaux seront disponibles pour samedi. L’entraînement du jour se déroule plus tard que d’habitude, parce que des joueurs sont encore en train d’arriver. Under arrivera plus tard, par exemple. Il faut voir comment ils arrivent et dans quelle condition. Ce n’est pas que pour samedi, mais cela pourrait avoir des répercussions sur la suite du championnat « . Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (31/03/2022)