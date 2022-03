ASSE – OM : Sans Milik, quelle attaque ?

La trêve internationale est encore interminable. L’Equipe de France, surement avec Saliba, jouera ce soir face à l’Afrique du Sud. Pour l’OM, la reprise est attendu ce samedi face à l’ASSE mais sans Milik qui s’est blessé avec la Pologne. Comment Sampaoli va-t-il combler cette absence ?

Appelé avec la sélection polonaise pour tenter de qualifier son pays pour la Coupe du Monde 2022, Arkadiusz Milik a été contraint de quitter ses coéquipiers prématurément lors du match amical de préparation entre la Pologne et l’Ecosse. Le numéro 9 marseillais a dû sortir à la 27ème minute après avoir ressenti une douleur aux ischio-jambiers. Jorge Sampaoli sera privé de son buteur pour une durée d’environ deux semaines. Arek Milik ne devrait donc pas être présent lors du voyage à Saint-Etienne lors de la prochaine rencontre de Ligue 1 mais également le match aller des quarts de finale de la Ligue Europa Conférence face au PAOK.

Sampaoli va donc devoir réorganiser son attaque. Va-t-il faire le choix de remettre Payet en faux neuf avec deux ailiers ? Ou alors de remplacer poste pour poste l’international polonais par Cédric Bakambu qui dispute ce soir le barrage retour avec la RDC face au Maroc ou alors Bamba Dieng qui lui affronte en fin d’après midi l’Egypte avec le Sénégal ? Le coach argentin pourrait miser sur l’ancien attaquant de Sochaux, plutôt performant ces derniers temps et qui semble avoir une longueur d’avance sur le jeuen Dieng. De plus, la vitesse et le jeu en profondeur de Bakambu peut être un atout dans un match à l’extérieur…

#OM : Qui doit être titularisé comme avant centre face à l’#ASSE en l’absence de #Milik ? — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 29, 2022





Le problème Milik définitivement réglé – JCDB

Cette blessure arrive certainement au moins bon des moments pour Arkadiusz Milik puisqu’il venait à peine de retrouver sa place de titulaire depuis quelques matchs grâce à son efficacité récente. Depuis le début de saison, le buteur polonais était dans la tourmente notamment à cause de son manque de réalisme en Ligue 1. Souvent expédié sur le banc par Jorge Sampaoli, Arkadiusz Milik a su inverser la tendance et faire changer d’avis son entraîneur. Une efficacité retrouvée qui a également rassuré les supporters et les suiveurs de l’Olympique de Marseille.

« Il a été décrié ces derniers temps et là on se rend compte que même seul devant Brest Milik a eu des opportunités, il a fait jouer ses partenaires lorsqu’il avait le ballon, il a su décrocher…Je pense que le problème Milik est définitivement réglé. Milik est un grand joueur. Il faut surtout qu’il ait des joueurs autour de lui qui puissent lui donner des bons ballons. A partir de là il fera son boulot comme il doit le faire. C’est un joueur de haut niveau » Jean Charles de Bono – Source : Football Club de Marseille