Atalanta : Lookman se réveille une semaine avant d'affronter l'OM !
OM Actualités

Atalanta : Lookman se réveille une semaine avant d’affronter l’OM !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

À quelques jours du choc entre l’Olympique de Marseille et l’Atalanta Bergame en Ligue des Champions, le club lombard a retrouvé des sensations malgré un nul frustrant face à l’AC Milan (1-1). Ce résultat confirme la solidité de la Dea, qui enchaine les matches nuls depuis plusieurs semaines, et permet à Ivan Jurić de remonter à la 6e place de Serie A.

 

Lookman relance l’Atalanta avant le choc face à l’OM

 

 

 

Dans ce derby de Lombardie, l’Atalanta a été cueillie à froid par un but précoce de Samuele Ricci (4e), à la suite d’un corner mal dégagé. Mais les Bergamasques n’ont pas tardé à réagir. Peu avant la pause, Ademola Lookman (35e) a trouvé la faille pour la première fois de la saison, d’une frappe précise après un bon travail collectif. Ce but est loin d’être anodin pour le Nigérian, Ballon d’Or africain en titre, dont l’été a été marqué par un mercato compliqué et un transfert avorté vers l’Inter Milan.

Malgré les nombreuses spéculations et un moral en berne ces dernières semaines, Lookman a prouvé qu’il restait un atout majeur de la Dea.

Le nul (1-1) n’a pas permis à l’Atalanta de grimper au classement, le club restant 6e de Serie A, mais il a montré la force de caractère d’un groupe qui se reconstruit.

Une Atalanta qui enchaine les nuls

 

Pour l’OM, la reception du club italien s’annonce périlleux. L’équipe de Roberto De Zerbi sait que Bergame ne sera pas simple à secouer. L’OM a besoin de gagner cette rencontre pour rester dans les clous d’une qualification après la défaite face au Sporting.

 

