Atalanta OM (3-0) : Le naufrage de trop !

L’Olympique de Marseille s’incline face à l’Atalanta (3-0) ce jeudi lors des demi-finales retour de Ligue Europa. Marseille n’a jamais vraiment existé dans ce match et l’addition aurait pu être plus salée.

Le onze de départ de l’OM

Lopez

Clauss Mbemba Gigot Balerdi Merlin

Veretout Kondogbia

Ndiaye Harit

Aubameyang

Le Match :

L’Olympique de Marseille est sous pression dès les premiers instants de la partie. Les italiens multiplient les offensives et les actions de buts. De Ketelaere touche d’abord le poteau (6′). Quelques minutes plus tard, c’est la barre transversale sur une reprise de Scamacca puis une parade de Lopez sur une tête de De Ketelaere (23′) qui sauve l’OM.

Marseille subit ne parvient pas à exister offensivement. C’est finalement Lookman qui finit par tromper Lopez d’une frappe de 25 mètres sur l’axe gauche, déviée par Gigot (29′ , 1-0)

Les olympiens ne parviennent pas à réagir et Lopez maintient en vie l’OM en réalisant une parade décisive (34′) sur une nouvelle frappe de De Ketelaere.

L’Atalanta mène 1-0 à la pause et le score aurait même pu être bien plus large.

En début de seconde période, Ndiaye rate une énorme occasion d’égaliser. Le n°29 prend rate son le lob du droit devant le portier du club italien (54′)

Dans la foulée, les olympiens vont se faire crucifier par une frappe du pied droit de Ruggeri qui vient se nicher dans la lucarne droite de Lopez (2-0, 54′).

Les olympiens vont finalement s’incliner 3-0 après un dernier but encaissé dans les toutes dernières secondes de la rencontre. L’OM a livré une prestation d’un trop faible niveau pour espérer quoi que ce soit dans cette rencontre. et l’addition aurait même pu être plus salée !

L’OM ne disputera donc pas la finale de la Ligue Europa. L’OM n’avait tout simplement pas le niveau !