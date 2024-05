Atalanta – OM : 4 absents, un retour et 3 minots dans le groupe !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille se déplace à Bergame ce jeudi pour affronter l’Atalanta dans le cadre de la demi-finale retour de Ligue Europa. Voici le groupe appelé par Jean-Louis Gasset.

L’OM voit enfin son infirmerie se vider avant d’affronter l’Atalanta. Voici le groupe appelé par Jean-Louis Gasset pour cette demi-finale de Ligue Europa. A noter que Rongier est le dernier blessé, mais aussi que Garcia, Onana et Gueye ne sont as qualifiés pour cette compétition. Bamo Méité fait bien son retour, les jeunes Simon, Lafont et Daou sont aussi présents.

Le groupe face à l’Atalanta avec Meité

Gardiens : Lopez, Blanco, Simon

Défenseurs : Balerdi, Murillo, Meité, Soglo, Gigot, Clauss, Merlin, Mbemba

Milieux : Ounahi, Kondogbia, Veretout, Lafont, Daou, Harit

Attaquants : Aubameyang, Ndiaye, Henrique, Correa, Moumbagna, Sarr