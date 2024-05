Atalanta – OM : Di Meco est plein d’espoir et il a des arguments forts !

Ce jeudi l’OM se déplace en Italie pour affrotner l’Atalanta. Eric Di Meco a donné son ressenti à La Provence et l’ancien joueur est plein d’espoir !

Dans un entretien accordé à La Provence, Eric Di Meco a expliqué les raisons pour lesquels il était plein d’espoir pour la rencontre de ce jeudi face à l’Atalanta en demi finale d’Europa League !

« Confiant, non, quand on voit ce que fait l’OM depuis le début de saison, ce n’est pas la confiance le mot. Je suis plein d’espoir, explique l’ancien défenseur de l’OM. J’ai l’impression qu’il y a de quoi aller en finale. Quand on regarde les résultats à l’extérieur cette année, c’est dur de parler de confiance. Mais je le redis : je suis plein d’espoir parce qu’il n’y a pas deux classes d’écart entre les deux équipes. En tout cas, l’OM s’est mis au niveau de l’Atalanta. Je pense même qu’ils ont été surpris de ce que proposait l’OM, voire même de l’ambiance. Ils l’ont dit, Gasperini a parlé du stade et de tout ce qui englobait ce match-là. Ça a été une vraie demi-finale de coupe d’Europe, avec beaucoup d’engagement, un stade en fusion. J’ai l’impression qu’ils ont été surpris. »

« C’est très grave… », le gros coup de gueule de Gasperini !

Les Marseillais sont avantagés par quelques jours de repos supplémentaires puisque les Bergamasques ont joué ce lundi soir face à la Salernitana. Pour le coach Gasperini, cette décision d’avoir maintenu ce match de Serie A est forcément une mauvaise nouvelle.

« L’Atalanta joue trois matchs par semaine depuis plus de deux mois, nous avons été pénalisés par cette situation. Nous aurions volontiers joué la reprise en premier, mais cela n’a pas été possible. Et la raison pour laquelle le match a été reporté est très grave (…). Jouer cette période avec un classement toujours conditionnel n’est pas facile, s’il y a une équipe qui n’est pas favorisée par le calendrier, c’est certainement l’Atalanta », a pesté le coach italien en conférence de presse après la victoire des siens face à la Salernitana