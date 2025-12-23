OM / Maroc : “Fake news” démentie pour Aguerd !

Contrairement aux rumeurs qui ont pu circuler, Nayef Aguerd n’est pas blessé. Le défenseur marocain est simplement ménagé par le staff de sa sélection afin d’éviter tout risque pour la suite de la compétition.

Les supporters peuvent être rassurés. Nayef Aguerd ne souffre d’aucune blessure. Si sa gestion récente avec la sélection marocaine a pu susciter des interrogations, la situation est désormais très claire. Le staff du Maroc a fait le choix de le ménager, par simple précaution, afin de préserver son état physique et d’éviter tout problème pour la suite de la compétition.

Dans un contexte où les matchs s’enchaînent et où l’intensité est élevée, la gestion des joueurs est devenue un élément central. Cette décision concernant Aguerd s’inscrit pleinement dans cette logique. Il ne s’agit ni d’un souci médical, ni d’un signal d’alerte, mais bien d’un choix stratégique assumé par le staff marocain.

Pas d’inquiétude concernant Nayef Aguerd les amis… il n’est pas blessé mais ménagé par le staff pour éviter tout problème pour la suite de la compétition.

Pour Massina pas de blessure du tout.

Et pour finir Saiss attend ses résultats d’examens.

Fake news de quelques médias — Hakim (@Z_hakos) December 22, 2025

Une gestion préventive du staff du Maroc

Le fait de ménager Nayef Aguerd illustre la volonté du staff du Maroc d’anticiper plutôt que de subir. Défenseur important de la sélection, Aguerd enchaîne les efforts à haut niveau, aussi bien en club qu’en équipe nationale. Le préserver ponctuellement permet de limiter les risques et d’assurer sa disponibilité sur la durée.

Ce type de gestion est désormais courant dans le football moderne, notamment en sélection nationale, où les joueurs arrivent souvent avec une charge physique importante. Le staff marocain a donc préféré jouer la carte de la prudence, sans exposer inutilement l’un de ses cadres.

Pour les supporters, le message est limpide. Il n’y a aucune inquiétude à avoir concernant la condition physique de Nayef Aguerd. Le joueur est apte, disponible et pleinement impliqué dans le projet du Maroc. Son absence ou sa gestion ponctuelle ne traduisent en rien une blessure, mais simplement une adaptation temporaire décidée dans l’intérêt du joueur et du collectif.