Audience Colombie – France : TF1 leader malgré un intérêt modéré pour les Bleus

Diffusé dimanche soir sur TF1, le match amical Colombie–France (3-1) a réuni 4,7 millions de téléspectateurs. Une performance correcte pour les Bleus, sans pour autant susciter un véritable engouement.

Une audience solide mais sans pic d’engouement

Malgré le contexte particulier autour de cette rencontre, marquée par une équipe remaniée, le match Colombie – France a attiré 4,7 millions de téléspectateurs, soit 25,6 % de part d’audience, selon les données officielles de Médiamétrie. Une performance honorable pour TF1, qui se classe largement en tête des audiences dominicales.

Ce score reste toutefois en deçà des grandes affiches internationales des Bleus, souvent au-delà des 6 à 7 millions de téléspectateurs. L’absence de plusieurs cadres et le caractère amical de la rencontre ont probablement limité l’intérêt du grand public.

TF1 domine la concurrence en prime time

Dans le détail, TF1 surclasse nettement ses concurrents directs. La série « Mystères au paradis » sur France 3 a rassemblé 2,18 millions de téléspectateurs, tandis que le film « Rien à perdre » sur France 2 a réuni 1,91 million de personnes.

Ce leadership confirme l’attractivité persistante de l’équipe de France, même dans un contexte moins compétitif. Pour les suiveurs de clubs comme l’Olympique de Marseille, ce type de match reste également une opportunité d’observer des profils différents et des joueurs en quête de temps de jeu.

Dans un calendrier chargé entre compétitions de clubs et échéances internationales, ces audiences traduisent un intérêt stable, sans atteindre les sommets observés lors des grandes compétitions comme l’Euro ou la Coupe du monde.