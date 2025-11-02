Auxerre – OM (0-1) : “un arbitrage catastrophique”

Battue 1-0 par l’Olympique de Marseille, l’AJ Auxerre a quitté le Vélodrome frustrée. Si Christophe Pélissier a reconnu la bonne prestation de ses joueurs, l’entraîneur bourguignon a surtout pointé du doigt une nouvelle soirée marquée, selon lui, par un arbitrage défaillant.

“Un arbitrage catastrophique ce soir”

Très agacé après la rencontre, Pélissier n’a pas mâché ses mots :

“On voit encore un arbitrage catastrophique ce soir. Nous, on sort avec un joueur gravement blessé, l’adversaire prend jaune, puis le même arbitre met un deuxième jaune à la 94e comme si ça lui faisait plaisir. J’espère qu’il aura une bonne note.”

L’entraîneur de l’AJA estime que l’arbitre n’a pas protégé l’intégrité de ses joueurs, et que certaines décisions ont influé sur le déroulement du match.

“Il est là pour protéger les joueurs, mais il ne l’a pas fait. C’est regrettable. C’est à se demander ce qu’il faut faire pour que la balance penche un peu dans notre sens.”

“Quand on est dans cette période, tout ne tourne pas en notre faveur”

Au-delà des faits de jeu, Pélissier a également souligné le poids psychologique de ces décisions sur un groupe déjà en difficulté :