Auxerre – OM : Compos probables, chaîne TV, groupes… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Auxerre pour le compte de la 6e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici !

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’AJA aura lieu à 17h à Auxerre. Le match sera retransmis en direct sur Prime Vidéo.

Les groupes

OM

Gardiens :

Pau Lopez, Blanco, Ngapandouetnbu

Défenseurs :

Tavares, Balerdi, Clauss, Bailly, Kolasinac, Mbemba, Kaboré, Touré, Caleta Car

Milieux de terrain :

Guendouzi, Rongier, Veretout, Gueye, Gerson

Attaquants :

Bakambu, A.Sanchez,Harit, Suarez, Ünder

Auxerre :

Gardiens :

Léon, Costil

Défenseurs :

Pereira, Bernard, Jubal, Mensah, Coeff, Joly, Bain

Milieux :

M’Changama, Hein, Perrin, Touré, Ruiz, Sakhi, Autret, Raveloson

Attaquants :

Da Costa, Niang, Sinayoko, Dugimont

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Lopez

Mbemba, Bailly, Balerdi

Clauss, Veretout, Rongier, Tavares

Gerson, Sanchez

L.Suarez

Auxerre :

Costil

Pereira, Jubal, Coeff, Mensah

Hein, Raveloson, Touré, Autret, Ruiz-Atil

Da Costa.

Le Stade

Ce match se jouera à l’Abbé Deschamps (18 541 places).

L’Arbitre de cet Auxerre – OM

L’arbitre désigné pour Auxerre- OM ce samedi est Willy Delajod, assisté de Philippe Jeanne et Erwan Finjean. Alexandre Castro et Romain Delpech seront à la VAR.

La Météo

Prévision météo à Auxerre à 17h (*)

– Plutôt ensoleillé (couverture nuageuse 25%)

– Pourcentage de pluie : 40%

– Température 24°C / ressentie 24°C

– Vent : OSO 15 km/h

– Taux d’humidité : 52%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM VS AUXERRE EN L1

Victoires de l’OM : 21 Match nul : 16 Victoires Auxerre: 15

Déclarations d’avant-match

« Un match piège? C’est exactement ça. Un match difficile, comme les cinq matchs déjà joués. Que ce soit Paris ou Auxerre, je prépare les matchs de la même manière. Tout doit être fait de la même façon si on veut atteindre nos objectifs. (…) Payet a une douleur au mollet. Gigot et Payet ne seront pas disponibles ce week-endIgor Tudor – Source : Conférence de presse (02/09/22)

« Ce matin j’ai pris un coup derrière la tête : Jubal va faire des examens cet après-midi, il a un genou enflé. Je te cache pas que quand tu reçois l’OM, tu flippes… Jubal est un pilier fort de l’équipe, je ne sais pas comment on va s’y prendre. Pour le reste, j’ai aucun soucis majeur.(…) L’adversaire ne va pas du tout craindre notre public, ils ont de l’expérience. C’est comment nous on sera capable d’élever notre niveau et de nous transcender. Ce sera primordial pour espérer une bonne surprise. (…) L’OM a beaucoup de force offensive, il y a quand même des petites failles à exploiter mais bon ça va être très compliqué et je n’ai pas du tout envie de les évoquer ici (rires) ! » Jean-Marc Furlan — Source: Conférence de presse (02/09/22)