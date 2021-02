Auxerre – OM : La feuille de match

L’Olympique de Marseille se déplace à Auxerre pour le compte des 32e de finale de Coupe de France. Compo probable, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’AJ Auxerre aura lieu à 14h45 à Auxerre. Le match sera retransmis en direct sur France 3.

Les groupes

Olympique de Marseille

Gardien :

Mandanda, Pelé, Vanni

Défenseurs:

Sakai, Nagatomo, Perrin, Caleta-Car, Rocchia, Lirola, Balerdi

Milieux :

Gueye, Kamara, Souare, Khaoui, Rongier, Cuisance, Ntcham

Attaquants :

Germain, Benedetto, Thauvin, Luis Henrique, Dieng

Première convocation pour notre dernière recrue 𝗢𝗹𝗶𝘃𝗶𝗲𝗿 𝗡𝘁𝗰𝗵𝗮𝗺 👊 👥 Le groupe de 2️⃣2️⃣ joueurs retenu pour l’entrée en Coupe de France de nos Olympiens ⚔️#AJAOM ⚪️🔵 pic.twitter.com/bYxRD2gjy8 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 9, 2021

AJ Auxerre

Gardien :

Laiton, Léon

Défenseurs:

Arcus, Bernard, Boto, Coeff, Georgen, Jubal Jr, Souprayen

Milieux :

Autret, Bellugou, Camara, Ndom, Ngando, Sakhi, Touré

Attaquants :

Begraoui, Dugimont, Fortuné, Hein, Le Bihan

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Mandanda – Lirola, Perrin, Caleta-Car, Sakai – Kamara, Gueye, Rongier – Thauvin, Henrique – Germain

AJ Auxerre : Leon – Arcus, Jubal, Coeff, Bernard – Toure – Ngando, Sakhi , Autret, Dugimont – Le Bihan.

Le Stade

Ce match se jouera à huis clos au Stade Abbé Deschamps (18 541places).

L’Arbitre de ceT AUXERRE – OM

L’arbitre désigné pour Auxerre – OM ce samedi est monsieur Frank Schneider

La Météo

Prévision météo à Auxerre à 15h00 (*)

– Plutôt nuageux (couverture nuageuse 76%)

– Pourcentage de pluie : 34%

– Température -1°C / ressentie -5°C

– Vent : NNE 15km/h

– Taux d’humidité : 58%

(*) Prévision accuweather.com

confrontations OM VS AUXERRE EN COUPE DE FRANCE

Victoires de l’OM : 4

Match nul : 2

Victoires d’Auxerre : 0

Déclarations d’avant-match

« Le groupe est intimement convaincu qu’il faut renouer avec la victoire. On ne peut pas sortir avec des regrets. On va s’appuyer sur ce match à Auxerre pour retrouver les sensations d’une victoire, de compétition aussi. Car quelque soit les événements du match, il faut revenir avec une victoire. Les victoires en amènent d’autres. C’est l’occasion de poser des problèmes à Auxerre, qui ne sera pas une équipe facile » Nasser Larguet – Source : Conférence de presse (09/02/21)

« La Coupe de France, on va la gagner. On va commencer par ça et après on monte en Ligue 1. J’entends ceci, cela sur la Coupe cette saison, qu’elle est tronquée. Mais je ne suis pas d’accord. On doit la respecterJe vais bien laisser souffler pas mal de titulaires mais je me dois d’impliquer tout le monde cette saison. On aura besoin de tous. L’équipe sera jeune, le match compliqué. Ce sera pour eux comme pour moi un test contre un grand club de L1. » Jean-Marc Furlan – Source : Conférence de presse (09/02/21)