Auxerre – OM : Le onze de Tudor avec beaucoup de changements !

C’est le sixième match de la saison de l’Olympique de Marseille en Ligue 1 et le troisième à l’extérieur ! Pour ce match à Marseille face à Auxerre, Igor Tudor a choisi de faire confiance à ses remplaçants !

L’Olympique de Marseille va disputer son sixième match de la saison de Ligue 1 face à Auxerre ce samedi. Pour cette rencontre, Igor Tudor a fait des choix. Kolasinac est titulaire en défense avec Mbemba et Balerdi.

En piston droit, Kaboré est préféré à Clauss pour laisser reposer l’ancien lensois avant la Ligue des Champions. Veretout et Rongier sont conservés au milieu comme Tavares à gauche. Gerson ainsi qu’Ünder joueront derrière Luis Suarez.

Voici le onze de départ de l’OM

Lopez

Mbemba Balerdi Kolasinac

Kabore Rongier- Veretout Tavares

Gerson – Ünder

Suarez

Déclarations d’avant-match

« Un match piège? C’est exactement ça. Un match difficile, comme les cinq matchs déjà joués. Que ce soit Paris ou Auxerre, je prépare les matchs de la même manière. Tout doit être fait de la même façon si on veut atteindre nos objectifs. (…) Payet a une douleur au mollet. Gigot et Payet ne seront pas disponibles ce week-end Igor Tudor – Source : Conférence de presse (02/09/22)

« Ce matin j’ai pris un coup derrière la tête : Jubal va faire des examens cet après-midi, il a un genou enflé. Je te cache pas que quand tu reçois l’OM, tu flippes… Jubal est un pilier fort de l’équipe, je ne sais pas comment on va s’y prendre. Pour le reste, j’ai aucun soucis majeur.(…) L’adversaire ne va pas du tout craindre notre public, ils ont de l’expérience. C’est comment nous on sera capable d’élever notre niveau et de nous transcender. Ce sera primordial pour espérer une bonne surprise. (…) L’OM a beaucoup de force offensive, il y a quand même des petites failles à exploiter mais bon ça va être très compliqué et je n’ai pas du tout envie de les évoquer ici (rires) ! » Jean-Marc Furlan — Source: Conférence de presse (02/09/22)