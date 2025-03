Avant d’arbitrer PSG – OM, Turpin au cœur d’une énorme polémique en Italie !

Clément Turpin a été désigné pour arbitrer le choc entre le PSG et l’OM ce dimanche au Parc des Princes, en clôture de la 26e journée de Ligue 1. Une nomination qui ne fait pas l’unanimité, alors que l’arbitre français est souvent critiqué pour sa sévérité et son manque de dialogue sur le terrain. Il se fait découper en Italie après le match Athletic Bilbao – AS Rome en Europa League !

Cette désignation intervient quelques jours après une soirée européenne mouvementée pour l’officiel français. En charge du huitième de finale retour de Ligue Europa entre l’Athletic Bilbao et l’AS Rome, Clément Turpin s’est attiré les foudres de la presse italienne.

« Arbitre désastreux » selon le Corriere dello Sport

La presse transalpine n’a pas mâché ses mots pour critiquer la prestation de l’arbitre français lors de cette rencontre, qui s’est soldée par une victoire 3-1 de l’Athletic Bilbao. Le journal italien Corriere dello Sport a titré en Une : « Sale Turpin : Arbitre désastreux : expulsion absurde pour Hummels à la 11e minute, la Roma éliminée ! »

Dès la 11e minute de jeu, Clément Turpin a expulsé Mats Hummels pour une faute sur un attaquant basque qui filait au but. Une décision jugée excessive par les Italiens, qui ont pointé du doigt la rigueur du Français. Outre ce carton rouge précoce, l’arbitre a distribué six avertissements et sifflé un penalty en faveur de la Roma dans le temps additionnel. Un penalty transformé par Leandro Paredes, qui n’a toutefois pas suffi à renverser la tendance pour les Giallorossi.

Une pression supplémentaire avant PSG – OM

Déjà sous le feu des critiques en France, Clément Turpin abordera donc le Classique PSG – OM avec une pression supplémentaire. Son arbitrage sera scruté de près, dans une rencontre toujours sous haute tension. Reste à voir si l’arbitre français parviendra à faire oublier sa prestation controversée en Coupe d’Europe.