Avant match OGC Nice – Olympique de Marseille, le groupe, les compos probables

Aujourd’hui c’est jour de derby. L’Olympique de Marseille se déplace à Nice pour le compte de la treizième journée de Ligue 1.

Hamed Junior Traoré, Facundo Medina, Nayef Aguerd et Amine Gouiri sont toujours absents du groupe.

Pierre Emile Højbjerg est lui aussi absent du groupe par précaution car il a ressenti une gêne à son retour de sélection.

Amir Murillo, vient également s’ajouter à la longue liste d’absents, suite à une blessure contractée pendant la trêve internationale avec sa sélection.

Geoffrey Kondogbia, Bilal Nadir et Leonardo Balerdi font leur retour dans le groupe pour le derby du sud. Le jeune Tadjidine Mmadi est de nouveau présent et commence à prendre ses marques dans le groupe professionnel.

𝐋𝐄 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏𝐄 📋 #OGCNOM 2️⃣1️⃣ Olympiens, choisis par coach 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹, seront du déplacement du côté de Nice ce soir ! ⚔️ pic.twitter.com/P0Q4wTRIus — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 21, 2025

Après une victoire rassurante contre le Stade Brestois, Coach De Zerbi et ses hommes souhaitent aller chercher les trois points avec la manière à l’Allianz Riviera. L’OGC Nice, qui oscille entre le bon et le moins bon depuis ce début de saison, aura certainement à cœur d’offrir une victoire à domicile à son public.

Compositions probables :

L’Olympique de Marseille récupère des joueurs importants mais en perd également à l’image d’Amir Murillo et Pierre Emile Højbjerg, le Mister va devoir composer avec les forces en présence.

Roberto De Zerbi devrait opter pour une composition 4231 avec Aubameyang ou le jeune Robinio Vaz à la pointe de l’attaque, avec à sa gauche, Igor Paixão et à sa droite, Mason Greenwood.

Du côté de la défense centrale, en raison de l’absence de Nayef Aguerd et d’Amir Murillo, le technicien Italien devrait aligner Benjamin Pavard axe droit et Leonardo Balerdi axe gauche. Timothy Weah et Emerson Palmieri sont pressentis titulaires même si Egan-Riley est aussi un candidat.

Pour ce qui est du milieu de terrain, Arthur Vermeeren devrait être titularisé dans l’entrejeu marseillais aux côtés de Geoffrey Kondogbia, Angel Gomes devrait être aligné au poste de milieu offensif.

Dans les buts marseillais, sans surprise, Geronimo Rulli sera titulaire.

Côté Niçois, Franck Haise, devrait partir sur une défense à cinq, avec un système en 541 avec Terem Moffi en pointe avec Mohamed Ali Cho et Sofiane Diop sur les gôtés.

Au milieu de terrain, Charles Vanhoutte et Salis Abdul Samed devraient former le double pivot.

Les trois défenseurs centraux seront probablement Antoine Mendy , Juma Bah et Kojo Peprah Oppong.

Jonathan Clauss et Melvin Bard occuperont certainement le rôle de piston.

Yehvann Diouf occupera lui, très certainement les buts de l’OGC Nice.

Le match de ce soir est d’une importance cruciale, en plus d’être un derby, il va certainement conditionner la course au titre de l’OM.

Côté Niçois, il s’agit de prendre des points importants afin de raccrocher le wagon de tête.

Match à suivre à 20h45 sur la plateforme Ligue 1+.

V.G