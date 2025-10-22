Info Chrono
Accueil / OM Actualités / Avant match Sporting – OM en Live à 14h !
OM Actualités

Avant match Sporting – OM en Live à 14h !

Par Nicolas Filhol - Publié le - Mis à jour le

FC Marseille vous donne rendez-vous ce mercredi à 14h00 pour un live spécial sur TikTok ! Animée par Nicolas Filhol et Yacine Youssfi, cette émission en direct sur le compte officiel @fcmarseilleoff sera consacrée à l’avant-match entre le Sporting et l’OM. L’occasion idéale pour faire le point sur les enjeux, les compos probables et les clés du duel à venir.

 

