Avant match Sporting – OM en Live à 14h !

FC Marseille vous donne rendez-vous ce mercredi à 14h00 pour un live spécial sur TikTok ! Animée par Nicolas Filhol et Yacine Youssfi, cette émission en direct sur le compte officiel @fcmarseilleoff sera consacrée à l’avant-match entre le Sporting et l’OM. L’occasion idéale pour faire le point sur les enjeux, les compos probables et les clés du duel à venir.

On se retrouve à 14h00, pour le live du mercredi sur @tiktok_France !

▶️ https://t.co/NYowWWJeDB Avec @FilholNicolas et @yacine_youssfi et comme thème l'avant match #SportingOM !! pic.twitter.com/5EIwoHeBKt — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 22, 2025

