« Bakola méritait de jouer » : De Zerbi explique son choix audacieux

Avant le match contre Toulouse, Roberto De Zerbi est revenu sur sa décision de lancer le jeune Bakola mardi dernier face à Newcastle et sur la gestion de son effectif offensif.

En conférence de presse, Roberto De Zerbi a détaillé le cheminement qui l’a conduit à titulariser Bakola, l’un des jeunes espoirs de l’OM. Il confie qu’il a vécu « deux nuits blanches » avant le match contre Newcastle, inquiet notamment de l’absence de Nayef Aguerd.

« Je pensais soit à Gomes, O’Riley, Nadir, Mason en 10… Parfois, on cherche la situation la plus difficile mais on laisse la solution la plus facile et j’ai choisi la plus simple. Bakola s’améliore et méritait de jouer. » Pour l’entraîneur italien, l’âge n’est pas un frein. « Qu’il ait 17, 18 ou 42 ans, s’il me donne des garanties mentales, c’est le problème de l’entraîneur. Soit il repousse à chaque fois, soit il le lance sur le terrain. »

🗣️ Bakola s’améliore et méritait de jouer#DeZerbi : “Je n’ai pas dormi pendant deux nuits avant Newcastle quand on m’a dit qu’Aguerd ne pouvait pas jouer. Je pensais soit à Gomes, O’Riley, Nadir, Mason en 10… Parfois, on cherche la situation la plus difficile mais on laisse… pic.twitter.com/SxaJ22rAig — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 28, 2025

De Zerbi a également précisé qu’il avait étudié attentivement l’entraînement de Bakola : « J’ai revu l’entraînement de Bakola de samedi matin et j’ai pensé que ça pouvait être le bon match pour lui. Mais je ne l’aurais pas fait jouer si on n’avait pas joué au Vélodrome. Ce stade aide les jeunes. »

Un profil polyvalent et une projection sur l’avenir

Roberto De Zerbi a souligné les qualités physiques et le potentiel du jeune joueur : « Bakola a un impact physique incroyable. Il faudra savoir quel poste, quel rôle il jouera quand il aura 22, 23 ans. Il peut jouer attaquant mais aussi comme milieu plus défensif. On verra avec sa croissance quel sera son poste. » Cette approche traduit la vision de De Zerbi. Il mise sur la polyvalence, l’adaptation et la progression graduelle de ses jeunes, en les exposant au haut niveau quand le contexte est favorable.

Le coach a également évoqué la gestion d’Aubameyang et la rotation offensive : « C’est toujours mon choix. Il était en forme et donnait l’impression qu’il se sentait bien. Il fait partie de la rotation mais quand un attaquant marque des buts… Il peut être titulaire demain contre Toulouse. »

De Zerbi démontre une philosophie claire, celle de donner leur chance aux jeunes comme Bakola, tout en gérant les cadres comme Aubameyang selon leur forme et les besoins de l’équipe. Cette stratégie mélange confiance, audace et pragmatisme, dans l’objectif de maintenir l’OM compétitif tout en préparant l’avenir.