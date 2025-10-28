Balerdi et Weah out ! Débat FAQ Marseille en live ce mardi à partir de 15h30 !

L’OM va affronter le SCO Angers ce mercredi, Balerdi et Weah sont blessés ! On va évoquer ces absences et le onze à venir pour ce match. Et bien sûr de ce que vous voulez dans Débat FAQ Marseille avec Nicolas Filhol et c’est en direct à 15h30 ! Vous faites le programme et vous posez vos questions ! Replay sur YouTube à retrouver dans quelques heures !
Retour au 4-2-3-1 face au SCO ? Pas de Balerdi ni de Weah et pas de retours !
O’Riley en 10 ?
