Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Folarin Balogun est revenu sur son transfert avorté à Everton lors du dernier mercato. L’attaquant de Monaco explique pourquoi il a finalement refusé de rejoindre le club anglais.

Voir sur YouTube

De retour en sélection, Folarin Balogun a été interrogé sur un été particulièrement mouvementé. L’attaquant de l’AS Monaco↗ avait été tout proche de rejoindre Everton le 1er septembre, pour une opération estimée à environ 50 millions d’euros, bonus compris. Le dossier semblait bouclé avant qu’un problème ne soit détecté lors de sa visite médicale, puis que les conditions de l’accord soient modifiées.

Le contrat modifié au dernier moment

Après les réserves émises par les médecins d’Everton, les Toffees avaient finalement décidé de poursuivre les discussions, mais avec de nouvelles conditions. Folarin Balogun a expliqué que cette modification du contrat avait changé sa position, estimant qu’il n’était plus considéré à sa juste valeur. Il a assuré ne pas avoir souhaité s’exprimer publiquement pendant l’épisode, tout en jugeant sa position très claire.

« Le contrat a été modifié, et finalement, je ne me sentais plus à l’aise à l’idée de signer. »

Ce départ avorté a aussi marqué le joueur, qui souhaitait découvrir la Premier League. De retour en Principauté, il a dû reprendre sa place dans un secteur offensif qui avait évolué pendant son absence, avec l’arrivée d’Abline et la promotion du jeune Paris Brunner.

Balogun envisage toujours un départ

Considéré comme une vente acquise avant la fin du mercato, l’ancien Rémois a connu un début de saison limité depuis son retour à Monaco. Il totalise sept apparitions toutes compétitions confondues, dont une seule titularisation en Ligue Europa Conférence↗, pour un but inscrit. Folarin Balogun estime que plusieurs éléments survenus à Monaco échappaient à son contrôle. Malgré ce retour forcé en Principauté, l’attaquant américain garde l’idée d’un départ lors d’une prochaine fenêtre de transferts.