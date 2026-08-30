Monaco – OM : 2 absents de chaque côté !

Les groupes de l’AS Monaco et de l’Olympique de Marseille sont désormais connus pour le choc de ce dimanche à 20h45 au Stade Louis-II. Les deux équipes devront composer avec deux absences importantes : Igor Paixao et Leonardo Balerdi côté marseillais, Folarin Balogun et Ansu Fati côté monégasque.

Paixao et Balerdi absents, Timber de retour

Bruno Genesio n’a pas réservé de surprise dans son groupe. Comme annoncé samedi en conférence de presse, Igor Paixao est forfait en raison de sa douleur à la cuisse, tandis que Leonardo Balerdi n’a pas été convoqué alors que son transfert à l’AS Roma est en cours de finalisation.

En revanche, Quinten Timber effectue son retour dans le groupe olympien. Bamo Méïté, Nouhoum Kamissoko et Kelyann Bezahaf ont, eux, été laissés à disposition de la réserve.

Le groupe de l’OM :

👥 Le groupe retenu par 𝗕𝗿𝘂𝗻𝗼 𝗚𝗲𝗻𝗲𝘀𝗶𝗼 pour défier Monaco ce soir en @Ligue1 ⚡️🔜 #ASMOM pic.twitter.com/T45v3pGO3J — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 30, 2026



Gardiens : De Lange, Vermot, Van Neck

Défenseurs : Aguerd, Cornelius, Egan-Riley, Emerson, U. Garcia, Kondogbia, Koum, Weah

Milieux : Abdelli, Højbjerg, Nnadi, A. Gomes, Harit, Q. Timber

Attaquants : Gouiri, Maupay, K. Abdallah, Moumbagna, Mmadi

Monaco sans Balogun ni Ansu Fati

Côté monégasque, Filipe Luís a convoqué 21 joueurs. La bonne nouvelle concerne Matthis Abline, de retour à l’entraînement collectif et bien présent pour affronter l’OM.

En revanche, Folarin Balogun poursuit son travail individuel et ne figure pas dans le groupe. Ansu Fati reste également forfait en raison d’une blessure au mollet. Edan Diop est quant à lui en reprise partielle.

Le groupe monégasque comprend notamment Hradecky, Dier, Kehrer, Vanderson, Lamine Camara, Golovin, Zakaria, Abline, Biereth et Brunner.

Deux équipes donc diminuées par plusieurs absences importantes, mais avec suffisamment de qualité pour faire de ce Monaco – OM le premier gros choc de cette deuxième journée de Ligue 1.