Les supporters de la Lazio ont déployé une banderole à caractère raciste visant les fans de l’Olympique de Marseille dans les rues de Turin. Le message a été affiché quelques heures avant le match de Serie A disputé face au Torino, dans un contexte déjà marqué par plusieurs épisodes de violence entre les deux camps.

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Les ultras↗ de la Lazio ont défilé ce samedi dans le centre de Turin avec une banderole portant l’inscription « Marseillais, sales singes ». Le message ciblait directement les supporters de l’OM, alors que la formation romaine devait affronter le Torino dans le cadre de la Serie A.

🚨 « Marseillais, sales singes infâmes » Le message déplorable et honteux des Ultras de la Lazio cet après-midi. #TeamOM #OM https://t.co/crBaZv8BRx — Anthony Aubès (@AnthonyAubes) November 28, 2026↗

Des tensions anciennes entre les deux camps

Les relations entre les supporters marseillais et ceux de la Lazio sont marquées par un lourd passif. Les virages de l’OM affichent historiquement un engagement marqué à gauche, tandis qu’une partie des ultras laziales est réputée pour ses penchants d’extrême droite, un contraste qui alimente les tensions entre les deux groupes. En octobre 2018, des accrochages et des échauffourées avaient déjà éclaté dans le centre-ville de Marseille et aux abords du stade avant une rencontre de Ligue Europa. En juillet 2025, une nouvelle bagarre violente avait opposé plusieurs dizaines de supporters des deux camps dans les rues de Marseille.

Cette banderole intervient après les incidents contre le Levski Sofia

Le message des supporters de la Lazio intervient quelques jours après les violences survenues lors du match de Ligue Europa entre l’OM et le Levski↗ Sofia. Une douzaine de supporters bulgares avaient été blessés après avoir été attaqués par des fans marseillais, dans un contexte de provocations en tribune. Vendredi, le parquet de Marseille a annoncé l’ouverture de deux enquêtes. La première porte sur des violences volontaires aggravées commises à l’initiative de supporters marseillais, tandis que la seconde concerne une incitation à la haine après des saluts nazis et des provocations attribués aux supporters bulgares. Ce samedi, Bruno Genesio a condamné les violences ainsi que les provocations observées pendant la rencontre. L’entraîneur marseillais a déclaré :