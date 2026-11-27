Le poste de gardien de l’OM pourrait être profondément remanié à l’issue de la saison. Rennes traverse une nouvelle crise avec le possible départ de Franck Haise, tandis que les incidents survenus contre le Levski Sofia ont déclenché plusieurs procédures.

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La soirée marseillaise est marquée par trois dossiers distincts. Le premier concerne la préparation du prochain mercato et l’avenir de plusieurs gardiens sous contrat avec l’OM. Le deuxième touche un concurrent direct dans la course aux places européennes, le Stade Rennais, où l’entraîneur et plusieurs dirigeants sont désormais fragilisés. Enfin, la victoire contre le Levski Sofia reste accompagnée de lourdes conséquences judiciaires et disciplinaires après les affrontements au Vélodrome.

1. Trois gardiens de l’OM en fin de contrat en juin 2027

Selon les informations de La Provence, complétées par les déclarations de Jeffrey de Lange à Voetbal International, l’OM doit anticiper l’avenir de son poste de gardien. Jeffrey de Lange, Théo Vermot et Jelle Van Neck sont tous liés au club jusqu’au 30 juin 2027. Sans prolongation, les trois joueurs pourront donc quitter Marseille sans indemnité de transfert à cette échéance.

Jeffrey de Lange, âgé de 28 ans, est devenu titulaire après le départ de Geronimo Rulli durant l’été. Le gardien néerlandais a participé au redressement de l’équipe et s’est distingué sur la scène européenne, mais aucune discussion de prolongation n’avait été engagée d’après les informations rapportées début novembre. Il a également indiqué que le FC Twente et le PSV Eindhoven avaient manifesté de l’intérêt pour ses services.

Le dossier des gardiens de l’OM↗ concerne aussi les deux doublures. Théo Vermot, 29 ans, n’a pas joué cette saison avec l’équipe première, tout comme Jelle Van Neck, 22 ans. Le club devra choisir entre une prolongation, une nouvelle hiérarchie ou une promotion interne d’Ibrahim Gomis, sous contrat jusqu’en juin 2028. Un éventuel retour de Simon Ngapandouetnbu, aujourd’hui à Montpellier, a également circulé, sans qu’il soit acquis.

2. Franck Haise et Arnaud Pouille menacés à Rennes

Le Stade Rennais traverse une nouvelle période de turbulences après sa défaite 3-1 contre le NEC Nimègue en Ligue Europa. D’après Ouest-France, confirmé par L’Équipe, Franck Haise serait sur le point de quitter son poste et ne devrait pas diriger le prochain déplacement à Toulouse. Rennes occupe la neuvième place de Ligue 1 après onze journées et se trouve 22e de Ligue Europa. La direction bretonne envisagerait de confier provisoirement l’équipe à Sébastien Tambouret, responsable de la réserve. Celui-ci avait déjà assuré un intérim après le licenciement d’Habib Beye en février dernier, avec notamment une victoire contre le Paris Saint-Germain. Aucune officialisation n’avait toutefois encore été communiquée par Rennes au moment des informations rapportées. Lire l’article complet sur FCMarseille↗

La crise ne se limite pas au banc. Arnaud Pouille, président depuis octobre 2024, serait également menacé, tandis que le directeur sportif Loïc Désiré ferait l’objet d’interrogations en interne selon Foot Mercato. Un audit interne annoncé pour la fin de l’année pourrait entraîner d’autres changements, alors que Rennes avait battu l’OM de Bruno Genesio au Roazhon Park en septembre.

3. L’OM exposé à des sanctions après les incidents contre le Levski Sofia

L’OM a battu le Levski Sofia 1-0 jeudi soir, mais la rencontre a été marquée par des affrontements en tribunes. Environ quinze minutes avant le coup d’envoi, au moins une centaine de supporters bulgares se sont retrouvés en tribune Jean Bouin, avant que des supporters marseillais présents en Virage Sud ne se dirigent vers cette zone. Des tirs de mortier d’artifice, des coups de ceinture et de bâton ont été signalés avant l’intervention des stadiers. Le parquet de Marseille a indiqué que six victimes avaient été transportées aux urgences des Hôpitaux universitaires de Marseille. Certaines souffraient notamment d’un traumatisme oculaire, d’un traumatisme crânien ou d’une luxation d’épaule. Deux personnes étaient encore hospitalisées vendredi à la mi-journée, tandis que deux CRS avaient été légèrement blessés.

Deux enquêtes judiciaires↗ ont été ouvertes : l’une pour violences volontaires aggravées, à l’initiative de supporters marseillais, et l’autre pour une incitation à la haine liée à des saluts nazis et à des provocations attribuées à des supporters bulgares. L’UEFA a également annoncé l’ouverture d’une procédure disciplinaire visant les deux clubs. L’OM pourrait notamment être exposé à un ou plusieurs matches à huis clos partiel ou total, alors que le club et le Virage Sud sont déjà sous le coup d’une sanction avec sursis après les incidents contre l’Atalanta Bergame en novembre 2025.