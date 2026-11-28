Les incidents survenus jeudi au Vélodrome pendant OM-Levski Sofia ont laissé des scènes de violence dans les tribunes. Deux supporters marseillais présents sur place racontent les coups, les saluts nazis et le mouvement de panique qui a suivi.

Voir sur YouTube

Dans la tribune Jean-Bouin, Pierre était venu assister à la rencontre de Ligue Europa avec son père. Contacté par RMC Sport, le supporter de 22 ans explique que la tension est apparue dès leur arrivée, lorsqu’un spectateur bulgare occupait leur place et que plusieurs dizaines de supporters adverses ont commencé à provoquer le Virage Sud.

Des coups dans la tribune Jean-Bouin

Selon son témoignage, environ 200 supporters bulgares situés à proximité ont ensuite quitté leur secteur pour se diriger vers le parcage. Pierre décrit des changements de tenue rapides, avec des écharpes et des capuches utilisées pour dissimuler les visages, ainsi que des ceintures placées autour des poignets.

« En 10 secondes on a vu ces 200 personnes se vêtir en mettant leur écharpe sur leur nez, leur capuche sur la tête. Il y a eu un changement radical de comportement, on a changé de registre. On les voit prendre leur ceinture, la mettre autour de leur poignet. Un cameraman tribune Jean-Bouin se prend un énorme coup dans la tête. Ils frappaient tout ce qu’ils voyaient. On essaye de rentrer dans l’espace loge avec mon père. Il y a un mouvement de panique. »

Le supporter affirme qu’un cameraman présent dans la tribune Jean-Bouin a reçu un coup à la tête. Avec son père, qui se déplace avec une béquille, il a tenté de rejoindre l’espace des loges, où un mouvement de panique aurait duré entre 20 et 25 minutes avant un retour en tribune.

Des interrogations sur la sécurité

Pierre estime que la présence de supporters bulgares dans une tribune marseillaise a favorisé les tensions. Il évoque↗ six stadiers pour encadrer environ 200 personnes et s’interroge sur l’absence d’intervention rapide des forces de sécurité.

« Comment est-ce possible que la sécurité et les CRS n’interviennent pas ? »

Julien, également présent au Vélodrome↗, a décrit une situation déplorable pour l’image du sport. Sur RMC, il a dénoncé des insultes, des crachats et des intimidations visant notamment des familles, tout en demandant pourquoi les personnes effectuant des saluts nazis n’avaient pas été immédiatement évacuées.

Deux enquêtes ouvertes par le parquet

Le parquet de Marseille a ouvert vendredi deux enquêtes après les affrontements. La première concerne des violences↗ volontaires aggravées qui auraient été commises à l’initiative de supporters marseillais, tandis que la seconde porte sur une incitation à la haine après les saluts nazis et les provocations attribuées à des supporters bulgares. Les premiers bilans faisaient état d’une douzaine de supporters bulgares blessés, dont six hospitalisés. L’UEFA a également lancé ses propres investigations, alors que l’OM est exposé à de possibles sanctions de l’instance européenne.