Barrages LDC : L’OM bientôt fixé sur son adversaire en cas de qualification !

Qu’est-ce que le Panathinaïkós représente en Grèce ?

Panathinaikos France : « Le Panathinaïkos est très reconnu en Grèce, c’est un club vraiment t rès populaire. (ndlr : Le « Pana » est le deuxième club le plus titré de Grèce. En 115 ans d’histoire, ils ont remporté 20 championnats, seul l’Olympiakos fait mieux avec 47). »

Quels sont les points forts et faibles de l’équipe actuelle du Panathinaïkós? L’OM doit il craindre un ou plusieurs joueurs de cette équipe ? Si oui lesquels et pourquoi ?

Panathinaikos France : « Depuis l’intronisation de Jovanovic au Panathinaikos, l’équipe ne prend plus beaucoup de buts, c’est vraiment la clé de ce qu’il a mis en place depuis son arrivée au Panathinaïkos. Brignoli, le gardien de but fait d’énormes arrêts. Offensivement on est aussi bien garni, avec Sporar, Ioannidis, Aitor, Palacios, Bernard et la recrue estivale Djuricic. Au milieu, on a recruté Zeca, un ancien de la maison avec de l’expérience européenne. On a aussi le néerlandais Vilhena mais plus que les individualités, la force de cette équipe c’est le collectif. Depuis son arrivée, Jovanovic a réussi à établir un collectif fort. »

Le souvenir commun du Panathinaïkos pour la plupart des Français remonte à l’époque Djibril Cissé, comment le club a évolué depuis ?

Panathinaikos France : « Après son départ, le Panathinaïkós a vécu une situation vraiment compliquée. Tout d’abord, il y a eu beaucoup de salaires impayés, le club a du payer beaucoup d’amendes aux joueurs. On a pris des points de pénalité en championnat et une interdiction de jouer l’Europe pendant 3 ans. Le club a aussi eu des restrictions sur le mercato, d’abord, on n’avait le droit de recruter que des Grecs de moins de 23 ans, c’était compliqué.



Avant l’arrivée de Jovanovic, rien n’allait, mauvais choix de coach, mauvais directeur sportif. On ne recrutait que des trentenaires de D2 et D3 espagnole, c’était vraiment pas fameux. Mais depuis l’arrivée du Serbe, on a gagné la Coupe de Grèce, le « Pana » a failli être champion cette année, mais on a perdu la première place à l’avant-dernière journée au profit de l’AEK Athènes, alors qu’on avait été premier toute la saison. »