Le Bayer Leverkusen reçoit l’OM jeudi 5 novembre à la BayArena pour la quatrième journée de Ligue Europa. Le coup d’envoi sera donné à 21h, avec une diffusion en direct sur CANAL+ en France.

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Bayer Leverkusen – OM à 21h sur CANAL+

La rencontre débutera à 21h, heure de Paris, jeudi 5 novembre. La page officielle du diffuseur programme Bayer Leverkusen – Marseille sur CANAL+, la chaîne principale. La fiche de programme affiche une durée d’une heure et quarante minutes. Cette affiche correspond à la quatrième journée de la phase de ligue et se jouera à la BayArena. La prise d’antenne est annoncée quelques minutes avant le coup d’envoi. La rencontre oppose l’OM au deuxième de la phase de ligue après trois journées. Pour suivre le match en streaming légal, les abonnés pourront passer par myCANAL, sur ordinateur, téléphone, tablette ou téléviseur compatible. Un abonnement donnant accès à CANAL+ est nécessaire. Il ne s’agit pas d’une diffusion gratuite. Les modalités d’accès peuvent varier selon l’offre souscrite et le pays de connexion.

Un déplacement européen déjà important pour Marseille

L’OM arrive en Allemagne sans point après trois rencontres européennes. Leverkusen présente le bilan inverse : trois victoires, huit buts inscrits et aucun encaissé. Le profil complet du Bayer Leverkusen↗ détaille sa forme récente, ses principaux dangers et les absences déjà connues. Bruno Genesio doit encore arrêter ses choix pour cette rencontre, avec une gestion des temps de jeu à effectuer avant le match de championnat à Lens. La projection FCM du onze marseillais↗ envisage plusieurs rotations. La situation d’Emerson Palmieri↗ reste notamment à surveiller jusqu’à la communication du groupe.