Accueil / OM Actualités / Bayeux OM (0-9) : Le message de Roberto De Zerbi
OM Actualités

Bayeux OM (0-9) : Le message de Roberto De Zerbi

Par La rédaction FCM -

Large vainqueur de Bayeux (9-0) en seizièmes de finale de la Coupe de France, l’Olympique de Marseille a validé son billet pour les huitièmes sans trembler. Mais au-delà du score spectaculaire, Roberto De Zerbi a tenu à livrer un message clair au micro de BeIn Sport a la rencontre, centré sur l’exigence et le respect du jeu.

Face à un adversaire amateur, le technicien italien a salué le sérieux affiché par ses joueurs tout en rappelant les principes qui guident son travail au quotidien.

« Quand on joue au football, il faut respecter tout le monde. Respecter l’adversaire, c’est respecter son propre maillot. »

Un message fort, alors que l’OM a souvent alterné entre performances convaincantes et passages à vide depuis le début de la saison. De Zerbi n’a pas éludé ce constat et a insisté sur la nécessité d’une constance totale, quel que soit l’adversaire ou le contexte.

« Je suis exigeant avec mon équipe car nous avons trop souvent des hauts et des bas, et il faut toujours pousser de la 1ère à la 90e minute. « C’est comme cela qu’il faut jouer et c’est notre plus grand travail. 

 

