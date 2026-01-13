Info Chrono
Bayeux – OM : A quelle heure ? Sur quelle chaines tv ?
OM Actualités

Bayeux – OM : A quelle heure ? Sur quelle chaines tv ?

Par Nicolas Filhol

L’Olympique de Marseille se déplace à Caen pour affronter Bayeux ce mardi soir. Cette rencontre compte pour les 16es de finale de la Coupe de France. À quelle heure et sur quelles chaînes suivre ce match des Phocéens ?

L’OM de Roberto De Zerbi va affronter le petit poucet de cette Coupe de France face à une équipe de Régional 1, avec l’objectif clair d’éviter le piège et de se qualifier pour le tour suivant. Dans un calendrier chargé, le technicien marseillais pourrait être amené à faire tourner son effectif pour ce déplacement à Marcel-Verchère.

 

Bayeux – OM : à quelle heure ? Sur quelle chaîne TV ?

 

Le match Bayeux – OM se jouera ce mardi 13 janvier 2026 au stade Stade Michel d’Ornano, à 21h00.

La rencontre sera diffusée en direct sur beIN Sports 1 !

 

Comment voir Bayeux – OM en streaming ?

Il sera possible de suivre le match en streaming légal via la plateforme du diffuseur:  beIN Sports Connect pour les abonnés !

