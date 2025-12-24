Bayeux – OM : polémique sur la programmation tv, la FFF et beIN Sports s’expliquent !

La programmation du 16e de finale de la Coupe de France entre l’Olympique de Marseille et Bayeux, fixé au mardi 13 janvier à 21h10, a suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux. En cause : le choix d’un match en semaine pour un club amateur, dans un contexte de calendrier particulièrement contraint pour l’OM. L’Équipe fait le point ce mercredi sur les responsabilités et les explications apportées par les différents acteurs.

Une programmation contestée, beIN Sports renvoie à la FFF

Diffuseur de la Coupe de France depuis 2022, beIN Sports s’est retrouvé en première ligne après l’annonce de la programmation du match Bayeux – OM, comptant pour les 16es de finale. De nombreuses critiques ont visé la chaîne, et plus particulièrement Florent Houzot, directeur des antennes et des programmes, accusé d’imposer un horaire inadapté à un club de Régional 1.

Face à cette polémique, Florent Houzot a fermement rappelé le rôle du diffuseur, dans des propos rapportés par L’Équipe. Il insiste sur le fait que beIN Sports n’est ni organisateur de la compétition ni responsable du calendrier, renvoyant clairement la décision à la Fédération française de football (FFF). Le contexte est particulier : l’Olympique de Marseille dispute le Trophée des champions face au PSG au Koweït, le jeudi précédent, un élément central dans l’aménagement du calendrier.

Un calendrier contraint par le Trophée des champions

Selon les éléments dévoilés, la FFF avait anticipé ce scénario. Avant même les 32es de finale, une directive interne précisait que si le PSG et l’OM se qualifiaient pour les 16es, leurs rencontres seraient décalées : le club parisien le lundi, le club marseillais le mardi. Cette organisation visait à tenir compte du déplacement lointain à Koweït City et du retour tardif des deux équipes en France.

Christophe Drouvroy, directeur des compétitions nationales à la FFF, reconnaît la complexité de la situation. Il explique que toutes les options ont été étudiées, y compris une programmation le dimanche soir, mais que l’enchaînement des matches, notamment le calendrier de Ligue 1 du PSG, a rendu ce scénario impossible. La Fédération assume ainsi une décision prise “au mieux” dans un contexte très contraint.

Bayeux, loin de la polémique, focalisé sur l’événement

Du côté de Bayeux, pensionnaire de R1, la polémique semble presque secondaire. Son président, Luis Ferreira-Pavesi, se montre surtout enthousiaste à l’idée d’accueillir l’OM dans un stade plein à Caen. Il rappelle la dimension exceptionnelle de l’événement pour le club et pour toute la Normandie, tout en soulignant la solidarité avec les contraintes imposées aux clubs professionnels engagés à l’international.

Cette rencontre de Coupe de France, très attendue sportivement, se retrouve ainsi au centre d’un débat plus large sur la gestion des calendriers, l’exposition médiatique de la compétition et l’équilibre entre clubs amateurs et professionnels. Une polémique révélatrice des tensions récurrentes autour de l’organisation du football français, mais qui n’entame en rien l’engouement autour de ce Bayeux – Olympique de Marseille, déjà historique pour le club normand.