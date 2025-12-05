Benatia à l’OM : Avenir, méthode, recrutement, stratégie, arbitrage…

Le replay de notre dernière émission YouTube est en ligne et il vaut vraiment le détour. Entre la prise de parole très attendue de Benatia, les pistes mercato, le dossier Nice, et l’avant-match brûlant LOSC–OM, on revient sur tout ce qui fait l’actu chaude de l’OM.

Voici l’essentiel de ce que vous allez découvrir 👇

Benatia sur RMC : avenir, méthode, arbitrage… tout y passe

L’émission s’ouvre sur un débat fort autour de Mehdi Benatia et de ses déclarations sur RMC.

Au programme :

Son avenir à l’OM : prolonger ou tourner la page ?

La post-formation : pourquoi l’OM veut miser sur des profils à développer.

Les dossiers De Bruyne & Fofana : ce qu’il faut vraiment comprendre.

L’arbitrage : une sortie qui fait du bruit.

Sa méthode : organisation, philosophie, pression interne.

Un segment court, intense et très révélateur.

Chaos à Nice : l’OM peut-il récupérer un joueur ?

Deuxième temps fort :

La situation explosive à Nice peut-elle offrir une opportunité au mercato ?

On décortique l’effectif niçois via Transfermarkt et on identifie :

Les profils abordables

Les joueurs réellement compatibles OM

Les vraies pistes… et les illusions

Une question simple, mais un vrai débat derrière.

Paris #LOSCOM : les tendances du match avec Unibet

Avant l’analyse tactique, on passe par les tendances du choc LOSC–OM, les buteurs possibles, les scénarios envisageables, et les surprises à surveiller.

LOSC – OM : tout ce qu’il faut savoir avant le choc

La dernière partie du replay est consacrée à un gros focus avant-match, idéal pour comprendre les enjeux.

Dans cette section :

3 infos clés sur le LOSC

Les 5 derniers LOSC–OM : tendances et stats

Les absents et le onze probable de Genesio

Le classement et ce que représente ce match

Des retours côté OM ?

Notre onze probable pour l’OM

Une analyse claire, rapide et complète.

Le replay est en ligne : ne manquez pas cet épisode ultra-riche !

Débat, mercato, tension, analyse, stats, avant-match…

Un condensé de tout ce que vous devez savoir avant une semaine brûlante pour l’OM.

👉 Disponible maintenant la chaine chaîne YouTube de Football Club de marseille.